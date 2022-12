Angola: Nomination des nouveaux sous-gouverneurs de la BNA

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé ce jeudi Manuel António Tiago Dias, ainsi que Pedro Rodrigo Gonçalves de Castro e Silva, aux postes de sous-gouverneurs de la Banque nationale d'Angola (BNA).

Aujourd'hui également, le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a nommé, par Décret présidentiel, Maria Juliana de Carvalho Van-Dúnem de Fontes Pereira et Miguel Bartolomeu Miguel, administrateurs de la BNA.

Les nominations ont lieu sur proposition du gouverneur de la Banque centrale, indique le document, auquel l'ANGOP a eu accès aujourd'hui.

Fonctions de la BNA

En tant que Banque centrale et émettrice, la BNA a pour principales fonctions d'assurer la préservation de la valeur de la monnaie nationale et de participer à la définition des politiques monétaire, financière et de change.

La BNA est chargée de la mise en œuvre, du suivi et du contrôle des politiques monétaire, de change et de crédit, de la gestion du système de paiement et de l'administration de la monnaie dans le cadre de la politique économique du pays.