Congo-Brazzaville: Princia Kiyindou Nkoussou - " La femme doit s'engager dans toutes les sphères de prise des décisions "

interview

Diplômée en finance internationale du Central university of financial and economics de Beijing, en Chine, Chancela Riche Princia Kiyindou Nkoussou est née à Brazzaville, en République du Congo, et réside actuellement au Canada. Elle vient de publier son premier roman, " Dans le cœur des hommes ", aux éditions du Panthéon à Paris. Roman consacré à la cause de la femme dont elle nous dévoile le contenu à travers cet entretien.

Des finances à l'écriture, d'où vous est venue cette idée d'être écrivaine ?

J'avais cette idée auparavant quand j'étais très jeune, de vouloir laisser un héritage dans ce monde via mes écrits. Et quand j'étais en Chine, mon oncle résidant au Canada me parlait de cela toutefois quand nous conversions. "Princia, tu dois écrire un livre", me repétait-il. Et à ce moment-là, je lui répondais que je le ferai mais je dois d'abord finir mes études en Chine. Dieu m'a fait grâce de quitter la Chine pour le Canada où mon oncle vit depuis des années et finalement je me suis lancée sans problème, avec son coaching.

Pourquoi ce titre " Dans le cœur des hommes " ? et de quoi parle-t-on ?

C'est par rapport à tout ce qui se passe avec la femme qu'on maltraite de nos jours. Le livre est une somme de faits sociaux liés au comportement du genre masculin vécu par la femme dans la vie maritale : le mensonge, la tromperie, la flatterie, la trahison, l'égoïsme, l'infidélité et la méchanceté. La plupart des scènes sont inspirées des rapports sociaux conjugaux.

Vous avez séjourné presque dans tous les continents. Comment appréciez-vous la situation de la femme dans le monde ?

De nos jours la femme évolue, elle prend de la valeur dans la société. Sur le plan scolaire, la femme ne se néglige plus comme avant. Elle est plus autonome qu'une éternelle assistée, quelle que soit sa zone géographique d'habitation ou son champ d'activités. La femme prend de plus en plus sa place dans la sphère socio-professionnelle puis elle valorise sa condition, en constante évolution. On assiste actuellement au renforcement du pouvoir des femmes et à l'avancement de ses droits. Mais il manque toujours la transparence dans les salaires perçus par les hommes par rapport à ceux des femmes dans une même sphère professionnelle car des inégalités existent encore à ce niveau.

Avez-vous un message particulier ?

Je dirai à toutes les femmes du monde entier de ne pas baisser les bras pour atteindre leurs objectifs : car rien n'est impossible sous le soleil qui brille pour tout le monde, hommes comme femmes. Elles ne doivent plus accepter d'être réduites au silence en portant haut leurs voix mais également en brisant les inégalités entre les sexes. La femme doit s'engager dans toutes les organisations nationales et internationales afin de participer à la prise des décisions.