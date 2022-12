Congo-Brazzaville: Réforme de l'Etat - Vers la validation du Plan stratégique

L'atelier de validation technique de l'avant-projet du Plan stratégique de la réforme de l'Etat (PSRE), organisé par le ministère en charge de la réforme de l'Etat en partenariat avec la Banque mondiale (BM) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) les 15 et 16 décembre à Brazzaville, permettrait à la République du Congo de s'adapter à un environnement en mutation continue.

Le PSRE est structuré en cinq axes, notamment le renforcement de l'Etat de droit ; la rationalisation de l'Etat ; la réforme du cadre de gestion économique et financière ; la réforme de la gouvernance territoriale ; la promotion d'une administration électronique. Le document actualisé décline, en effet, un diagnostic stratégique de l'administration publique, la vision stratégique et les principes, les orientations stratégiques, l'objectif global, les objectifs stratégiques et spécifiques ainsi que les axes stratégiques et les programmes de la modernisation de l'Etat.

Partenaire dans l'exécution du projet, la représentante résidente de la BM en République du Congo, Korotoumou Ouattara, a rappelé que les travaux d'actualisation du PSRE, lancés en février 2022, avaient permis, entre autres, d'examiner les matrices des diagnostics élaborés sur la vision d'Etat et les orientations stratégiques du pays. Ils avaient aussi permis d'évaluer les engagements internationaux du Congo, le programme d'action du gouvernement, l'éclairage théorique du processus de la réforme de l'Etat, les bonnes pratiques au cours des dix dernières années et l'état des lieux de l'administration publique congolaise.

Selon elle, la BM, à travers le Prisp, a soutenu le processus de consultations spécifiques dans les départements du Congo. " Les réformes actuelles demandent un engagement politique fort des gouvernants et je félicite monsieur le Premier ministre pour l'initiative des séminaires gouvernementaux qui consolident l'Etat et améliorent sa gestion pour la satisfaction effective des besoins de la population ", a encouragé Korotoumou Ouattara.

Le représentant résident par intérim du Pnud, Opia Mensah Kumah, de son côté, a rappelé que la réforme de l'Etat concerne l'ensemble des actions de changement touchant les valeurs, les modes d'organisation et le fonctionnement des institutions, de l'administration et des autres composantes de la société. Sa mise en œuvre permettra l'avènement d'une administration publique capable de produire des biens et des services de qualité, au profit des usagers des services publics. " Comme partout ailleurs, la réforme de l'Etat est un processus normal d'adaptation permanente du système public, dans son ensemble, à l'évolution de la société. Il s'agit d'adapter l'Etat à son environnement tant national qu'international et de répondre à la nécessité de promouvoir la performance de l'administration ou des services publics ", a-t-il déclaré.

Représentant le Premier ministre, le ministre d'Etat en charge des Affaires foncières, Pierre Mabiala, a indiqué que depuis plus de deux décennies, la République du Congo s'est engagée à mettre en œuvre des politiques publiques. Le quatrième séminaire gouvernemental a montré l'absence d'un cadre programmatique en matière de réforme, constituant un sérieux handicap dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des réformes au Congo. L'actualisation de l'avant-projet du PSRE traduit la volonté du gouvernement de doter le pays d'un cadre de référence en matière de réforme de l'Etat.

" Dans la mesure où la réforme est un processus structuré et délibéré de production du changement, quelle que soit son ampleur, intègre des réflexions sur les problèmes et les solutions. Les résultats de cet atelier technique de validation du PSRE devraient permettre au Congo de s'adapter à un environnement en mutation continue ", a-t-il déclaré, invitant les participants à examiner de manière critique les documents soumis à leur appréciation.