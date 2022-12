Afrique: L'Unesco célèbre la décennie internationale des langues autochtones

L' Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a célébré la décennie internationale des langues autochtones (2022-2032), qui vise à attirer l'attention du monde sur la perte critique de ces langues et sur le besoin urgent de les préserver et de les revitaliser.

Plus de 700 délégués des 193 États membres de l'Unesco, des ministres responsables des politiques linguistiques au niveau national, des dirigeants autochtones, des chefs d'agences nationales de développement des langues, des instituts de langues et des organisations universitaires, ainsi que des représentants des secteurs public et privé ont pris part à l'événement .

La situation des langues autochtones est alarmante : au moins 40% de plus de 6 700 langues parlées dans le monde sont menacées d'extinction à long terme, faute de locuteurs. Ce qui aurait de graves conséquences pour la diversité culturelle et mettrait en péril les savoirs et savoir-faire séculaires qui pourraient être décisifs dans les efforts de l'humanité pour résoudre les défis de ce siècle, notamment le changement climatique et la perte de biodiversité, souligne l'Unesco.

En outre, moins de 2% des langues ont une présence réelle en ligne. Cela empêche des millions de locuteurs et de signataires de langues autochtones de s'engager pleinement dans la société et montre la nécessité du développement actif d'un monde numérique véritablement multilingue. " Le langage est ce qui fait de nous des êtres humains.

Lorsque la liberté des peuples d'utiliser leur langue n'est pas garantie, cela limite leur liberté de pensée, d'opinion et d'expression, ainsi que leur accès aux droits et aux services publics. Cette décennie doit accélérer la mobilisation de la communauté internationale pour sauvegarder durablement les langues autochtones ", a déclaré la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay.

Envisager un plan d'action global

Le plan d'action mondial, qui guide la mise en œuvre tout au long de la décennie, vise à augmenter le nombre de nouveaux utilisateurs de langues (locuteurs et signataires), à améliorer la maîtrise de la langue et à encourager une plus grande utilisation fonctionnelle des langues autochtones dans le domaine public. Il encourage également le respect de la diversité linguistique, le dialogue interculturel et l'éducation inclusive, et appelle au renforcement de la coopération internationale.

De plus, le Plan aborde tous les aspects de la vie quotidienne des locuteurs. Il plaide pour un meilleur accès à l'alimentation, à la justice et aux services de santé, à la cohésion sociale, à l'autonomisation numérique, à la culture, à la biodiversité, à l'accès à l'emploi dans le contexte de la revitalisation, de la culture et de la durabilité des langues autochtones.