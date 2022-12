Congo-Brazzaville: Poésie - Autour de la table d'Etienne Russias

Invité au Festival Mantsina sur Scène, Etienne Russias, poète français, par le cœur attaché aux scènes de Brazzaville et de Kinshasa, a animé, du 13 au 15 décembre, un atelier d'écriture, de poésie et de slam dont les travaux seront présentés au public ce 16 décembre dans le hall de l'Institut Français du Congo (IFC), à 15 heures.

Dans une salle apprêtée de l'IFC, autour de la table d'Etienne Russias il y a eu Bias, Naomie, Black, Big Lass, Rosella, " La plume " ; habitués de la scène ou parfaits challengers de la discipline qui se livrent à cette expérience nouvelle, avant tout humaine...

Si certains pèchent en ponctualité, la table d'Etienne ne cesse de s'élargir accueillant à un rythme effréné des visages timides mais aussi ouverts qui ne manqueront pas d'apporter en convivialité à cette table autour de laquelle les idées des uns sont transmises en matière à modeler au cœur et aux neurones des autres.

Le lien est créé. Les uns s'approprient les idées des autres, leurs sentiments et leurs ressentiments, et le collectif créera au bout de trois heures des poèmes curieux, intrigants et percutants synthétisés en recueil par Etienne, recueil dans lequel on ne retrouvera aucune compétition mais un véritable penser ensemble et créer ensemble ; comme une union, une communion.

L'atelier est terminé, le soir tombé, la table d'Etienne se change et se transforme. Elle quitte cette fois-ci les larges et hautes surfaces de l'IFC pour retrouver le terrain vague semé de tables et de chaises du Cercle culturel Sony-Labou-Tansy de Bacongo devant un écran géant diffusant les images de la Coupe du monde Qatar 2022.

Autour de la table de presque minuit d'Etienne Russias? il y a cette fois-ci Guer2mots, qui aura emmené l'âme d'artiste d'Etienne à choisir la poésie comme pour conquérir et changer le monde. Les deux amis se donnent virilement la réplique quand les actions des matches Argentine-Croatie ou France-Maroc qui tiennent Etienne en haleine viennent les interrompre. La passion des mots rencontre la passion du foot quand celle de la scène prend toute la place par les discours des comédiens et metteurs en scène qui entourent Etienne, partagent avec conviction et exaltation leur vision et leurs expériences. De l'art ou du mondial, on ne sera jamais vraiment qui est le roi.

Le match terminé, le groupe d'artistes se donne rendez-vous à quelques enjambées de là autour de la table de " Maman nationale ", héroïne hautement portée en honneur par Fann Attiki Mampouya dans son roman "Cave 72" qui aura fait sa distinction une année plus tôt.

Là encore, la table d'Etienne n'a de cesse de s'élargir pour des conversations au goût du pili-pili qu'Etienne se garde désormais de goûter pour ne pas cracher du feu. L'heure passe et le groupe d'amis peine à se quitter. L'art n'ayant pas d'horaire, ils se diront et vous disent à vous lecteurs : " A tout à l'heure ! " à Mantsina.