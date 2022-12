Congo-Brazzaville: A la découverte de... Flaveneche Diakabana, le taekwondo comme mode de vie

Flaveneche Diakabana alias Chat est un adepte et pratiquant du taekwondo. Pour lui, ce sport fait partie de sa vie puisqu'il le pratique depuis plus de dix-sept ans. Malgré son jeune âge, il souhaite capitaliser son expérience pour explorer la scène internationale.

Issu d'une famille des pratiquants des arts martiaux, Flaveneche a exécuté ses premiers katas à l'âge de 2 ans. Depuis lors, il n'a plus quitté le tatami et considère le taekwondo comme un moyen de vivre et une activité indispensable. Ceinture noire 1er dan, Me Chat, de par sa souplesse et sa rapidité, impressionne souvent lors qu'il combat.

Il veut maintenant travailler davantage pour non seulement miser sur le côté de l'art, notamment les compétitions, mais souhaite en même temps renforcer sa gibecière de médailles. " En toute sincérité, je vise loin. C'est-à -dire je ne me limite pas qu'à être un champion national. Je veux et serai un champion international, tel est mon rêve ", assure-t-il.

Formé au club Kukkiwon, il compte plusieurs médailles nationales en or et en bronze. Seulement, Flaveneche Diakabana déplore le manque d'entente et les coups bas dans le monde des arts martiaux congolais.