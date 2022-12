Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Acap honore son président fondateur

L'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap) a commémoré, le 13 décembre à Brazzaville, le 86e anniversaire de son président, Vital Balla, et les 58 ans de son dévouement au service de cette organisation non gouvernementale, messager de paix des Nations unies.

La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Acap, en présence de plusieurs invités dont des représentants des ambassades d'Algérie et d'Angola en République du Congo. Elle a été ponctuée par la remise du diplôme d'honneur à Vital Balla. Les amis de l'Acap ont également remis aux Editions Hemar le manuscrit intitulé " Vital Balla pour la paix, la solidarité et l'amitié des peuples ". C'est un projet de bouquin de plus de 200 pages visant à honorer le président de l'Acap.

" Vital Balla a lutté pour la libération des peuples, c'est pourquoi nous l'appelons toujours Mandela maison. La vie d'un homme, c'est trois étapes : naître, vivre et mourir. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, nous allons encenser, célébrer la vie. Nous allons magnifier la vie de notre président national à travers qui nous avons bénéficié des riches expériences, nous avons assuré une transition intergénérationnelle. Nous sommes très heureux avec le président Vital Balla, notre icône, notre Mandela ", a laissé entendre le président départemental de l'Acap Brazzaville, Remy Massamba.

Né le 13 décembre 1936 à Madingou, dans le département de la Bouenza, Vital Balla est administrateur en chef des SAF à la retraite, doté d'une riche expérience professionnelle et culturelle. Cadre de direction de la Société d'importation et d'exploitation du matériel industriel, il a assumé jusqu'aux fonctions de directeur adjoint. Président, cofondateur de l'Acap en 1965, Vital Balla fut ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo à Cuba.

Il est cofondateur de plusieurs organisations dont le Parti congolais du travail en 1969, le Conseil national de paix du Congo dont il a dirigé à partir de 1970. Membre du présidium du Conseil mondial de la paix, Vital Balla fut président cofondateur de l'Organisation nationale des volontaires pour le développement; président du comité national anti Apartheid. Député de l'Assemblée nationale populaire en 1989, il fut médiateur de la République à partir de 1992. Membre du Conseil supérieur de la République (Parlement de transition), il est initiateur et facilitateur de la signature de l'Accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités en République du Congo et coordonnateur régional pour l'Afrique du Conseil mondial de la paix. Il fut aussi cofondateur d'Orphée Jazz avec les Tsamas et Oboa.

Ces multiples facettes ont valu à l'ancien joueur de l'Etoile du Congo, Tempête Mocaf (Bangui) et de l'Association sportive aviation civile (Fort Lamy) N'Djamena (Tchad) de nombreuses distinctions. Il s'agit, entre autres, de la médaille d'or du centenaire de Lénine ; de la médaille d'or du 20e anniversaire de l'armée populaire nationale ; du passeport pour l'égalité de l'Unesco ; diplôme d'honneur pour la paix (Comité de suivi des Accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités en République du Congo) ; trophée d'amitié et de solidarité Chine-Afrique, ainsi que commandeur de la médaille de la paix en 2010.

Une riche expérience que l'Acap a consignée dans le livre " Vital Balla pour la paix, la solidarité et l'amitié des peuples ", à paraître aux Editions Hemar.