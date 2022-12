Congo-Brazzaville: Musique - K. Musica fête ses dix ans d'existence

Stève de Lazard, actuel chef de l'orchestre K.Musica, et tous les autres membres livreront un concert le 17 décembre à Pointe-Noire, pour célébrer les dix années d'existence de ce groupe.

De la rumba au ndombolo, de la chaleur à la douceur, chaque titre chanté au cours de ce rendez-vous se distinguera clairement en termes de sonorités. K-Musica, l'un des meilleurs groupes de la ville océane, fera bouger le public avec ses célèbres danses " Tchimpumu ", " Eloko ya peuple ", " Na yo pe ". Le répertoire prévu pour ce concert s'annonce déjà intéressant, constitué des chansons des différents albums tels " La montée de l'aigle ", " Vision ", " Mad-Rush 777 étincelle ". K-Musica tiendra son pari, tout en faisant preuve d'une aisance et d'une décontraction étonnantes, dont les musiciens enchaîneront des chorégraphies bien synchronisées dans une explosion rythmique tout à fait fascinante.

" Vous avez été nombreux à nous soutenir dans les moments sombres et heureux de notre parcours, à nous booster, à nous suivre de près ou de loin, à nous critiquer pour certains et à nous porter haut pour d'autres et, au fil du temps, vous avez fait de nous ce que nous sommes devenus. Notre talent, notre personnalité, notre notoriété nous le devons à vous tous. Dix ans de travail acharné, dix ans de bonheur, dix ans de découvertes, dix ans d'échanges musicaux, ça se fête avec tout le monde ", remercie Solo Beton, porte-parole du groupe.

ce concert sera également l'occasion de rendre hommage au feu président fondateur de K. Musica, Yves Saint Lazare, décédé il y a quelques années. En effet, Yves Saint Lazare et K. Musica, comme l'a déclaré le porte-parole, c'est une histoire d'amour qui commence le 22 novembre 2012 quand nait ce groupe qui lance, dans la foulée, le single " C'est le moment", véritable tremplin pour un avenir qui déjà s'annonçait radieux avec l'initiation à la cérémonie des trophées Tam-tam d'or. Nominé deux fois en 2014 meilleur orchestre et meilleur spectacle aux côtés des Bantous de la capitale et d' Extra Musica, K. Musica rate de peu la consécration finale mais continue de travailler, conscient que le chemin menant vers la gloire est encore loin.

K. Musica et Yves saint Lazare, c'est une présence ininterrompue sur scène et sur les bacs. Le bar Tapas, l'Espace culturel Yoro, le village Bondi, le festival Fiadol à Dolisie, l'Institut français de Pointe-Noire, le festival N'sangu Ndji-Ndji vont accueillir cet orchestre dont l'écho résonnait partout. En 2016, quand sort son album " La montée de l'aigle", c'est le couronnement d'un travail acharné qui va l'emmener à représenter la ville à la 14e édition du festival N'sangu Ndji-Ndji, puis une longue tournée promotionnelle qui va égayer les mélomanes de la bonne musique.

Auteur-compositeur et interprète, Yves Saint Lazare était un artiste musicien au talent multiple. Diplômé des scéniques et techniques de la communication, doué de talent de chanteur et excellent parolier, il intègre Royal K. Musica, un orchestre du quartier qui, sous sa houlette, est plébiscité meilleur orchestre amateur du prix Primusik organisé par les Brasseries du Congo en 2007. Leur album " "Consécration" sorti en 2009 est sanctionné, entre autres, par le prix de meilleur orchestre et meilleur spectacle du Congo au Tam-tam d'or. A Pointe-Noire, K. Musica est sacré meilleur orchestre lors du prix inter star et l'année suivante, il reçoit le prix Tchikounda du meilleur orchestre du Kouilou.