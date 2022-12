Congo-Brazzaville: Filets sociaux - La Banque mondiale satisfaite de la mise en œuvre du projet Lisungi

Une mission sectorielle de la protection sociale de la Banque mondiale (BM) a séjourné à Brazzaville, en octobre dernier, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du projet Lisungi systèmes de filets sociaux (LSFS) et du Projet Lisungi de réponse d'urgence à la covid-19 (PLRUC).

Evoquant les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du projet LSFS, la mission a cité, dans son rapport, l'Objectif de développement du projet (ODP), dont le but est de renforcer le système des filets sociaux et ses programmes visant à améliorer à la fois l'accès aux services de santé et d'éducation et la productivité parmi les ménages pauvres et vulnérables dans les zones du projet. A cet effet, les progrès accomplis dans la réalisation de l'ODP, ainsi que la notation globale de la mise en œuvre du projet, ont été jugés satisfaisants.

" Le projet est en train de rattraper le retard observé lors des derniers mois avec un taux de décaissement pour l'année en cours qui est déjà supérieur à 20%, soit 24%. Sur requête du gouvernement, la durée du projet a été prolongée jusqu'au 29 février 2024 pour permettre à l'unité de gestion du projet de réaliser l'ensemble des activités prévues. Plusieurs avancées peuvent être relevées, dont le paiement régulier des transferts monétaires conditionnels pour 5170 ménages qui ont déjà reçu six tranches de paiement sur huit ", a mentionné la mission de la BM, conduite par le chargé principal d'opérations du projet, Erkin Mamadaliev.

Selon cette mission sectorielle de la protection sociale, le paiement de la première tranche sur trois pour les transferts monétaires activités génératrices de revenus est effectif pour 7908 ménages. En parallèle, pour le protocole d'accord avec le secteur de l'éducation, 184 enseignants bénévoles sur les 200 continuent de recevoir leurs salaires et dix ont été recrutés au niveau de la Fonction publique. Concernant l'enseignement technique, 824 jeunes de la Likouala, dont l'âge varie entre 16 et 24 ans, bénéficient d'une formation qualifiante avec les maîtres artisans.

Dans le secteur de la santé, le projet a procédé à la distribution de médicaments à hauteur de 53 millions FCFA dans les seize formations sanitaires chargés de fournir des soins à la population dans la Likouala. Le principal défi étant au niveau de la gestion des sauvegardes environnementales et sociales, où il y a lieu de renforcer le mécanisme de gestion des plaintes et assurer la vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale dans l'ensemble des zones du projet, a suggéré la mission.

La délégation de la BM a, par ailleurs, effectué la revue du système de gestion financière et de décaissement. Ainsi, la mission estime que les arrangements fiduciaires en place sont de nature à permettre une gestion acceptable des ressources du projet ainsi que la couverture des risques en gestion financière. " De manière générale, la gestion financière du projet à fin octobre 2022 reste modérément satisfaisante, et le risque de gestion financière est demeuré Substantiel ", a-t-elle constaté.

Concernant la gestion budgétaire, la mission recommande la mise à jour de l'état de suivi de l'exécution budgétaire intégrant les données issues du suivi évaluation, de la passation des marchés et de la gestion financière. Tout ceci en déclinant pour toutes les activités restantes retenues les engagements restants sur toute la durée de vie du projet.

La mission a, enfin, félicité le gouvernement par le biais du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire qui a adopté le décret portant création, attributions et organisation du Programme national de filets sociaux(PNFS). Pour la Banque mondiale, ce décret est une mesure préalable dans le cadre du programme d'appui budgétaire de la banque. " Le PNFS a pour base l'expérience acquise de la mise en œuvre des projets LSFS et PlLRUC, en termes de filets sociaux, et pourra bénéficier notamment des activités du projet en termes de renforcement du système de protection sociale.

Les déclencheurs pour les deux prochaines années ont également été discutées lors de la mission et visent notamment la mise en œuvre effective du PNFS via la nomination de l'équipe du programme, la rédaction du document de programme ainsi que toutes les mesures et actions nécessaires pour le paiement des bénéficiaires ", a conclu la mission.