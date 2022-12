Congo-Brazzaville: Le pays et l'UE pour un nouveau programme de réforme

L'Union européenne (UE) appuie le secteur privé congolais depuis 2017, à travers le financement du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales (PRCCE II). L'appui spécifique de l'UE devra se poursuivre sur l'amélioration de l'environnement des affaires, la promotion des activités agricoles et du bois.

La deuxième session du comité de pilotage du PRCCE II, tenue le 14 décembre à Brazzaville, a permis aux deux parties, congolaise et européenne, d'évaluer l'impact du programme et les difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre censée se clôturer en juin 2023. L'accès au financement pour les Très petites, petites et moyennes entreprises (TPE/PME) et la faible implication des compétences locales représentent les principales difficultés observées sur le terrain.

Les actions du projet ont fait émerger une génération de TPE/PME solides, permis la valorisation des produits congolais et la levée de quelques blocages au développement des entreprises. " Nous sommes satisfaits des résultats atteints. Les clusters (groupements) ont été structurés et dotés en équipements. Aujourd'hui, le seul défi à relever concerne l'accompagnement et la formalisation de ces Très petites, petites et moyennes entreprises ", a estimé Aimé Blaise Nitoumbi, le directeur général de partenariat au développement.

En effet, le déploiement du PRCCE II a permis de renforcer trois chaînes de valeur (maïs/aviculture, fruits/légumes/produits forestiers non ligneux et bois/menuiserie). Plus de quatre mille personnes ont été touchées par le projet à Brazzaville, Pointe-Noire, y compris dans les départements de la Bouenza, du Pool, du Niari, de la Sangha et de la Lékoumou. Mieux, trente-six projets ont bénéficié du soutien et vingt-quatre clusters structurés, soit treize clusters fruits/légumes/PFNL, cinq clusters maïs/aviculture et trooooois clusters bois/menuiserie.

Ces résultats correspondent au volume de financement apporté par l'UE, environ 9,118 milliards FCFA, dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. " La coopération avec le Congo dans ce domaine va continuer, en lien avec le programme pluriannuel 2021-2027. Le futur projet sera dédié à la promotion du secteur privé, l'amélioration du climat des affaires qui reste le principal défi à relever ", a souligné Karl Rawert, le chef de coopération à la délégation de l'UE au Congo.