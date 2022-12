Congo-Brazzaville: Sécurité maritime - Le secrétaire permanent attendu sur les défis à relever

Au cours d'une communication avec ses agents, le Secrétaire permanent de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Sepcim-Aemec), Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a réitéré, le 13 décembre à Brazzaville, la ligne définie par le gouvernement sur les défis qu'il doit relever au sein de cette structure.

" Je suis attendu aux résultats. J'attends de vous des suggestions et initiatives ", a déclaré Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, lors de l'échange avec les agents de la structure qu'il dirige. Il a rappelé au personnel sa vision de continuité "plus" allant dans le sens de conforter les acquis de l'exercice de son prédécesseur, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, décédé le 14 mars dernier à Paris, en France, et de ce fait n'a pas pu achever son œuvre. Le "plus", selon le secrétaire permanent, ne doit pas être un vain mot mais une obligation d'agir ensemble pour apporter la plus-value.

Par ailleurs, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck a appelé le personnel à sensibiliser les Congolais au concept de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales pour gagner la bataille de la protection des intérêts vitaux dans le domaine. " L'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales ne se confine pas aux aspects de sûreté et de sécurité maritime et fluviale.

Elle embrasse tous les domaines prévus par le décret n°2019-125 du 3 mai 2019. Pour la deuxième fois, le chef de l'Etat a créé le ministère de l'Economie fluviale et des Voies navigables, il nous appartient donc de traduire en actes cette volonté politique ", a-t-il déclaré, en soulignant que l'engagement doit être tel que chacun puisse comprendre les enjeux et jouer sa partition.

Toutefois, le secrétaire permanent de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales n'a pas manqué d'évoquer la question de financement qui est fondamentale pour faire tourner la machine à plein régime dans le but d'atteindre les objectifs fixés. " C'est donc un challenge que nous devons gagner ensemble ", a-t-il dit.

Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, qui n'est pas un nouveau dans le domaine, a été l'un des proches conseillers de son prédécesseur. Ils ont cheminé ensemble depuis 1998. A la faveur de l'accord de coopération signé entre l'Université de Nantes, en France, et l'Université Marien-NGouabi, l'ancien secrétaire permanent, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, avait attiré l'attention des autorités universitaires pour que le cours de droit maritime soit dispensé. A ce jour, il l'enseigne.