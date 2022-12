Afrique: Mondial 2022 - Les Marocains de Ouaga touchés mais pas coulé

La communauté marocaine vivant à Ouaga, comme à son habitude, s'est retrouvée dans un hôtel pour suivre la demi-finale de la coupe du monde entre les Lions de l'Atlas et les Bleus. Contrairement au match des quarts de finale face au Portugal, ce mercredi 14 décembre, la tristesse se lisait sur les visages, à l'issue de cette défaite.

"Je suis triste car on pouvait gagner, mais on n'a pas réussi à le faire... ", tels sont les mots du petit Youssef, venu avec son papa à l'hôtel Laïco pour suivre la demi-finale entre le Maroc et la France. Triste parce que qu'il avait l'espoir que les Lions de l'Atlas feraient encore rêver le continent africain. Mais malheureusement, le talent ou du moins la barre était haute pour être franchie par le dernier représentant africain.

Tristes, mais fiers, à l'image de l'ambassadeur du Maroc, Son Excellence Youssef Slaoui qui a organisé cette soirée de projection grand-écran de cette rencontre historique de coupe du monde. Pourtant tous étaient assez confiants, même si l'on sentait de la crispation chez beaucoup parce que conscients que la France est un sacré client. Et les premières minutes de la partie vont les exaspérer davantage avec le but pris très tôt. Mais ils avaient espoir que les Lions de l'Atlas renverseraient la vapeur. Malheureusement avant la fin de la partie, les Bleus ont planté un second but.

"On s'est bien battu et on est fier de nos joueurs. La prochaine fois sera la bonne. On va se battre à fond pour la 3e place ", nous a confié l'ambassadeur Youssef Sloui. C'est le même sentiment que son compatriote Tarek Azourri. "On n'est pas découragé car c'est la compétition. Et en plus, on n'a pas encore fini car il y a le match de classement ", a-t-il dit.

Mais à côté des Marocains, il y avait des Français qui sont venus suivre la rencontre ; en toute sportivité. "J'ai des collègues marocains et le foot n'est qu'un jeu ; et qui doit unifier les peuples. Le plus important est qu'on se fasse plaisir même si le score enchante plus l'un que l'autre ", a affirmé Franck Bétanger, un ressortissant de l'Hexagone.

Le Maroc est donc tombé en demi-finale, mais les Marocains vivant au Burkina savent que leur douleur, c'est aussi la douleur des Burkinabè, en témoigne le soutien de la troupe d'animation de l'UNSE durant le match.