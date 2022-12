Sénégal: Onfp - Mamadou Lamine Massaly officiellement installé dans ses fonctions de Pca

Mamadou Lamine Massaly a été officiellement installé jeudi dans ses fonctions de président du Conseil d'administration (PCA) de l'Office national de formation professionnelle (ONFP). Il remplace à ce poste le professeur Mamoussé Diagne.

La cérémonie d'installation a été présidée par le Secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Mouhamadou Moustapha Diop en présence du Directeur général de l'ONFP, Souleymane Soumaré.

Dans son discours, Mamadou Lamine Massaly a rappelé que l'ambition portée par le Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, d'apporter une réponse adéquate à la problématique de l'employabilité des jeunes par la Formation professionnelle et technique, l'apprentissage et l'appui à l'insertion, saura être parfaitement incarnée par l'ONFP.

" Son existence intègre parfaitement le coeur des préoccupations du chef de l'État dans la prise en charge de la formation et du développement des compétences professionnelles et techniques pour un Sénégal émergent ", a notamment précisé M. Massaly. Qui espère qu'en s'inspirant de la politique de bonne gouvernance et de la clairvoyance du chef de l'Etat, il pourra, sans nul doute, relever ce défi.

Il a enfin invité les membres du Conseil, dont le Directeur Général et ses collaborateurs à " se serrer davantage les coudes pour mériter encore plus la confiance, en nous placée, par le Président de la République Macky Sall et de relever, ensemble, les défis majeurs qui nous interpellent en tout moment et en toute circonstance ".