Sénégal: 3ème édition de la Gastronomie portugaise - Un voyage culinaire en hommage à la mer

La 3ème édition de la cuisine de la mer spéciale gastronomie portugaise s'est tenue le jeudi 08 décembre 2022 au restaurant le Lagon 1 de Dakar. Une occasion particulière offrant un voyage gastronomique inédite.

Corniche Est de Dakar. En cette soirée du jeudi 08 décembre, un groupe d'invités est monté à bord d'un restaurant au décor de bateau de croisière en salle et de quai d'amarrage en extérieur. Les tables en extérieur sont dressées sur une plateforme en bois maintenue au-dessus du rivage par des pilotis en métal. Dès le premier service, on vogue vers le Portugal. Dans l'assiette, en guise de mise en bouche, c'est pain à la tomate et à l'origan. Tout doux et tout mou, ce pain de mie agrémenté de beurre à l'ail rôti, d'huile d'olive et de fleur de sel chatouille le palais. Les convives surfent déjà sous le vent au-dessus de l'océan Atlantique.

L'envie d'en découvrir plus se fait alors pressante. "Atum de cebolada", c'est le nom du deuxième plat au menu. Il s'agit d'une belle assiette de 3 tranches de thon pêché dans les côtes sénégalaises et cuisiné à la japonaise. Le poisson à l'oignon est relevé grâce à l'action d'une purée de poivron, de consommé de thon et de tomate rôtie. Après le thon, c'est au tour de la langouste de faire son entrée. Peau rose et chair blanche, ce crustacé est baigné dans une sauce composée de vin, de coriandre et d'ail. La coriandre est l'herbe aromatique de prédilection des chefs portugais en cuisine. Ils l'utilisent pour rehausser avec force et justesse le goût des plats. L'assiette de langouste, salée comme l'eau de mer, est disposée à côté d'une bouillie de farine de maïs à la coriandre présentée sous la forme d'une petite barre chocolatée.

Entre eaux sénégalaises et portugaises

La tournée des plats observe une pause. Tout juste le temps de siroter un jus d'orange à la grosse paille et d'apprécier le décor. Dans la salle, un requin est suspendu au plafond. Dehors, sous le bruit de la mer, des guirlandes colorent la nuit. Le Portugal puise une bonne partie de ses ressources halieutiques dans l'océan Atlantique. D'ailleurs, il importe beaucoup de poissons et de fruits de mer du Sénégal. "Le Portugal est le 1er pays européen consommateur de poisson et de fruits de mer", a précisé Florbela Paraìba, Ambassadrice du Portugal au Sénégal.

Comme la coriandre, le poisson et les fruits de mer sont des composantes essentielles de la cuisine portugaise. La "Garoupa, Polvo de feira e Amêijoa" incarne bien cet esprit culinaire portugais. Le mérou sénégalais prend la pose avec un morceau de poulpe très salée et une palourde (huître). Ces produits de la mer se dégustent avec de la patate douce, de l'Algarve coupée en petits dés, des billes d'ananas des Açores, des chips de patate douce et des choux grillés. C'est à la fois frais, naturel, dosé et exquis. Un dîner de luxe. Dans la procession logique des plats salés, le dessert vient à point nommé. Il est acidulé, parfumé à la menthe ou à l'orange et fort sucré à la façon de la "Torta de laranja e poejo".

Ce petit gâteau roulé à l'orange prend place dans une vaisselle un peu trop grande pour elle. Il se mange avec un blanc d'œuf monté en neige très sucré. Ce gâteau a le goût d'un "pancake" (crêpe). Cette soirée en l'honneur de la gastronomie portugaise est arrivée à bon port. Elle a réussi à faire voyager les hôtes des côtes sénégalaises jusqu'aux côtes portugaises. Les oreilles diverties par le "fado" (musique traditionnelle portugaise), le palais égayé par la créativité des maîtres queux du Portugal.

Ismaël Ben Barka s'y est cru, à un moment donné, de l'autre côté de l'océan Atlantique. "J'ai tout aimé. J'ai bien voyagé", soutient-il. Du dressage à la dégustation, les plaisirs de la mer ont mis l'eau à la bouche de tous les convives. Ils sont en pâmoison devant une gastronomie portugaise aux accents maritimes.

L'Ambassade du Portugal compte bien pérenniser cette tradition, en proposant au mois de décembre de chaque année une soirée dégustation des meilleurs plats portugais. "Pour cette 3ème édition, nous avons fait appel à 3 jeunes chefs cuisiniers portugais. Il s'agit de António Simões, Leticia Silva et Rodrigo Madeira", informe Florbela Paraìba.

Selon elle, "ce type de soirée est utile d'une part parce qu'elle promeut la cuisine portugaise auprès des Sénégalais et d'autre part parce qu'elle rapproche la communauté portugaise le temps d'une soirée autour des bons plats du pays". Pour cette année, les chefs portugais ont revisité les recettes de leur pays avec des produits sénégalais. En effet, sur la carte au couleur de crevette rose, il est mentionné que cette soirée dégustation est un hommage à la mer, à la gastronomie portugaise et aux ingrédients locaux autrement dit ceux sénégalais.