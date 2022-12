Afrique: Washington - Joe Biden discute avec les Présidents de 6 pays africains, dont la RDC, sur les défis liés à la tenue d'élections en 2023

Le Président américain Joe Biden a échangé le mercredi 14 décembre avec six Président africains dont les pays organisent les élections en 2023, sur les défis liés à la tenue d'élections et à l'exercice du droit de vote.

Il a rencontré le président Felix Tshisekedi de la République démocratique du Congo (RDC), le président Ali Bongo Ondimba du Gabon, le président George Manneh Weah du Liberia, le président Andry Nirina Rajoelina de Madagascar, le président Muhammadu Buhari du Nigeria et le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone pour parler des prochaines élections de leurs pays en 2023, à un moment crucial pour la démocratie dans le monde, indique le compte rendu du Département d'Eta du 15 décembre.

Le Président Biden estime que bien que les élections en elles-mêmes ne soient pas synonymes de démocratie, la tenue d'élections était essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie.

" Ensemble, les dirigeants ont discuté des défis liés à la tenue d'élections et à l'exercice du droit de vote, notamment l'ingérence étrangère et la violence politique, et ont échangé de bonnes pratiques sur la manière de gérer ces risques et de garantir la transparence ainsi que la confiance du public dans le processus électoral. Les participants ont réaffirmé leur engagement à organiser des élections libres, équitables et transparentes, conduites par des organismes électoraux nationaux compétents, indépendants et impartiaux, comme le prévoit la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ", indique le compte rendu.

Les élections qui se tiendront en Afrique en 2023 seront fondamentales, explique le département d'Etat.

" Bien que les États-Unis ne soutiennent aucun candidat ou parti en particulier, ils s'engagent à soutenir les processus électoraux afin de renforcer la démocratie en Afrique. En collaboration avec le Congrès, les États-Unis prévoient de fournir plus de 165 millions de dollars pour soutenir les élections et la bonne gouvernance en Afrique en 2023. Les États-Unis ont fourni près de 50 millions de dollars pour soutenir la société civile et les commissions électorales au Nigeria et en RDC. ", conclut le compte rendu.