Cote d'Ivoire: Simone Gbagbo reçue par Pascal Affi N'Guessan

C'est une première prise de contact officielle et symbolique : l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été reçue jeudi par Pascal Affi N'Guessan, le leader du Front populaire ivoirien. Ces derniers mois, les acteurs de la vie politique multiplient les rencontres pour tâter le terrain et préparer d'éventuelles alliances en vue des élections régionales et municipales de 2023.

Devant le siège du Front populaire ivoirien, les cadres du parti prennent le temps de poser, tous sourires, pour une photo de famille avec les sympathisants du Mouvement des générations capables, le parti lancé fin août 2022, par Simone Ehivet Gbagbo.

Cette rencontre a duré un peu plus d'une demi-heure. Une première prise de contact, affirme Pascal Affi N'Guessan, le leader du FPI. " La délégation du Mouvement des générations capables conduite par Mme Simone Ehivet Gbagbo est venue pour nous remercier de notre présence à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire qui a porté sur les fonts baptismaux de cette organisation politique ", explique-t-il.

Certains militants se connaissent déjà : ils partagent la même idéologie. Pas impossible, donc, d'envisager des alliances à l'avenir. " Nous sommes tous les deux des parties de gauche. Des partis issus de la sociale démocratie. Et à ce niveau, il est possible de bâtir quelque chose ensemble, mais pour cela, les bonnes volontés doivent s'exprimer. Il faudra s'asseoir pour en parler. Ça n'a pas été le cas, nous avons juste évoqué le fait que ce soit possible ", explique Simone Ehivet Gbagbo.

Dans ce même état d'esprit, il y a quelques semaines, Simone Gbagbo avait aussi été reçue par Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA. Là encore, la question d'une éventuelle alliance en octobre 2023 a été amorcée.