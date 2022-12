Ile Maurice: Harry Vydelingum - "Ce n'est pas le manque de 'credits' qui empêchera les employés de grandir"

La "Mauritius Institute of Training and Development Employees Union" (MITDEU) conteste les propositions d'amendements du "Scheme of Service" (SoS) du poste de directeur de l'établissement. Or, le gel du projet n'est pas à l'agenda, rétorque Harry Vydelingum, Chairman du "Mauritius Institute of Training and Development" (MITD). Pourquoi ? Qu'en est-il des couacs évoqués par le syndicat ? Explications.

Dans une lettre envoyée au Premier ministre et à des ministres, entre autres parties concernées, la MITDEU réclame le gel des propositions d'amendements du SoS du poste de directeur du MITD. Qu'en pensez-vous ?

Aujourd'hui, le MITD est dirigé par un comité qui comprend d'autres unités. On se penche sur le poste vacant de directeur depuis pratiquement deux ans. Selon les procédures requises, on est reparti vers notre parent ministry, soit celui de l'Éducation, afin qu'il avalise notre SoS pour pouvoir faire des recrutements. C'est un poste de direction très sensible. Le ministère concerné nous a affirmé que le SoS est désuet. Au niveau du comité, nous traitons cela depuis environ deux mois.

Nous avons cinq syndicats au sein du MITD. Le groupe de la MITDEU ne voit que le verre à moitié rempli. Je ne vais pas polémiquer. Ils ont le droit d'écrire et de dire ce qu'ils veulent. J'écoute plutôt les arguments constructifs pour le bien-être du MITD et des élèves.

Ce syndicat parle de "trafic d'influence" du directeur par intérim à l'égard du comité du MITD pour "modifier le Scheme of Service" et se rendre éligible au poste en question. Donc, votre "board" est-il si manipulable ?

Il n'y a rien de tel. Les membres de la MITDEU écrivent juste ce qu'ils ont envie d'écrire. Récemment, il y a eu une polémique sur les élèves qui suivent le cours d'Early Childhood. Malgré tout le brouhaha du syndicat en question, la semaine dernière, j'ai remis leur certificat à ces apprenants. Bon nombre d'entre eux ont obtenu leur emploi grâce à cette formation.

Pourtant, la MITDEU évoque divers couacs au sein de l'établissement éducatif, soulignant une "mauvaise gestion" et réclamant le départ du directeur par intérim. Qu'est-ce qui va si mal et pourquoi ?

Je pense qu'il faut plutôt se demander ce qui mène ces syndicalistes à agir de la sorte. Il y a deux façons de voir la situation : soit le verre est à moitié plein, soit il est à moitié vide. Le dirigeant a un devoir syndical ainsi qu'une responsabilité. Des fois, je me demande si le travail est véritablement fait avant de critiquer les autres. Concernant la lettre contestant les amendements du SoS, on ne compte rien faire. On reçoit des dizaines de lettres de ce genre de cette même personne...

Depuis des années, le MITD est sujet à des conflits entre enseignants et élèves ainsi qu'à une affaire de mœurs en 2013. Concrètement, qu'avez-vous fait pour y remédier ?

Effectivement, au MITD, tout se résume à qui travaille dans le milieu. Je le dis fermement : depuis des années, il y a eu un laisser-aller envers les employés. Chacun venait faire du actingship assez facilement. Aujourd'hui, la priorité est en trois phases avec notre constitution du comité. Premièrement, il est question de redorer l'image du MITD. Comment ? Cela passe par les infrastructures. Nous avons beaucoup de bâtiments qui n'ont pas été construits pour la formation technique mais ont juste été alloués comme ça. Il nous faut revigorer l'image des infrastructures afin que l'élève ait envie de venir en cours.

Deuxièmement, avec autant d'actingship, les employés ne sont pas motivés. Plusieurs d'entre eux sont détenteurs d'un Master in Business Administration (MBA) ou titulaires d'un doctorat, mais ne possèdent pas les cinq credits du School Certificate. D'où l'importance de revoir les SoS, et ce, pas seulement pour le poste de directeur. Mon comité a pris la décision d'amender les SoS à d'autres niveaux aussi. Pourquoi ne peut-on pas aspirer à ces emplois si on a travaillé, acquis de l'expérience, fait ses preuves, et donné du temps au MITD ? Ce n'est pas le manque de credits ou de A-Levels qui empêchera les employés de grandir.

Enfin, la façon d'enseigner doit aussi évoluer. Nous sommes convaincus que l'image du MITD va s'améliorer. La formation technique va continuer à primer.

Avez-vous arrêté une date pour le recrutement d'un directeur ?

Pour toute chose, un time-frame s'impose. On pense compléter l'exercice et le recrutement du directeur avant le premier trimestre 2023.

Et le gel des amendements du SoS ?

On a deux syndicats qui sont d'accord avec ces propositions. Je suis ouvert aux discussions et à l'échange des idées, mais il ne faut pas faire du character assasination.