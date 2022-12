Ile Maurice: Analyse boursière - Les indices clôturent la semaine en légère hausse

Le marché boursier a évolué dans un environnement volatil durant la semaine, caractérisé par une légère progression des indices lors des deux premières séances et une évolution en dents de scie depuis lundi dernier.

Sur la semaine, les principaux indices ont cependant clôturé en légère hausse. L'indice de rendement total, le SEMTRI, a clôturé la séance d'hier à 8 398,28 points, enregistrant une hausse de 14,49 points en une semaine. Le SEMDEX a gagné 0,17 % durant la même période et clôturé la même séance à 2 050,12 points. Le SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance à 371,38 points. À la clôture du marché mardi, la capitalisation boursière du Marché officiel se chiffrait à Rs 320,8 milliards.

Des transactions totalisant Rs 147 millions ont été effectuées durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur: MCB Group Limited, IBL Ltd, AfreximBank, Lottotech Ltd et les obligations de MCB Group Limited, soit Rs 47,4 millions, Rs 31,3 millions, Rs 10,4 millions, Rs 6,4 millions et Rs 6,1 millions respectivement.

Sur les 61 titres cotés, 16 ont terminé la semaine à la hausse, 31 sont demeurés stables et 14 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : Fincorp Investment Ltd (+10,84 %), Grit Real Estate Income Group Limited (+9,09 %), P.O.L.I.C.Y Ltd (+5,66 %), Swan General Ltd (+4,33 %) et Medine Limited (+3,57 %). Les plus fortes baisses concernent: New Mauritius Hotels Limited (-4,63 %), New Mauritius Hotels Limited (Pref) (-3,30 %), Mauritius Oil Refineries Ltd (-3,13 %), Omnicane Ltd (-3,07%) et United Basalt Products Ltd (-1,74 %). Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 13,96 % à 19,75 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance d'hier à 262,43 points et 403,30 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à 51,7 milliards. Des transactions totalisant Rs 14,1 millions ont été enregistrées pour un volume de 1,1 million de titres échangés durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : Kolos Cement Ltd, The Bee Equity Partners Ltd, Livestock Feed Ltd, United Bus Service Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Swan Life Ltd, ABC Motors Company Ltd, Associated Commercial Ltd, Les Moulins de la Concorde Ltée et Compagnie Immobiliere Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 14,34 % et 23,27 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné 1,52 % et 2,20 % respectivement en une semaine. En Europe, le FTSE-100 a perdu 0,25 % alors que le DAX et le CAC-40 ont enregistré une hausse de 1,08 % et 0,86 % respectivement pour la même période.