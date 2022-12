Soudan: SG de Gouvernement d'Al - Gazira - Le Forum est un perfectionnement du message médiatique

Madani — Le Secrétaire Général du Gouvernement de l'État d'Al-Gazira, représentant du Gouverneur de l'État a souligné, lors de sa réception aujourd'hui au Palais des Hôtes Al-Baqir Ahmed Ali, le Wali (Gouverneur) de l'État du Nord, et la Directrice de l'Agence Soudanaise de Presse Dr. Fikria Abayazid, l'importance de la 4e réunion des Directeurs de la SUNA dans les États, qui est accueillie par l'État d'Al-Gazira, les 15 et 16 Décembre en cours pour le développement du travail médiatique dans l'État et l'amélioration du message des médias, appelant à élargir la couverture médiatique pour refléter toutes les activités.

Pour sa part, Dr Fikria a dit que le forum vise à s'informer sur les défis rencontrant le progrès du travail médiatique dans les États et à corriger le cours, affirmant le travail de l'Agence Soudanaise de Presse a œuvré pour moderniser et être compatible avec le travail des médias conformément aux technologies les plus actualisées utilisées dans le monde dans le domaine des médias.

Elle a salué le travail du bureau de la SUNA dans l'Etat d'Al-Gazira, indiquant que le bureau est à l'avant-garde des bureaux des Etats, ajoutant que la stratégie de l'Agence est d'œuvrer pour accroitre la couverture médiatique en se concentrant sur les activités des communautés locales.