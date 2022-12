Soudan: Complétion des arrangements de réunion des Directeurs des Bureaux de SUNA aux Etats à Madani

Khartoum — Le chef du Comité Préparatoire de la 4e réunion des Directeurs des Bureaux de l'Agence Soudanaise de Presse dans les États, Akfa Al-Sheikh, a indiqué la complétion de tous les arrangements pour la tenue du forum les 15 et 16 Décembre pour évaluer la performance éditoriale et technique de l'Agence dans les États dans le cadre du rôle de la (SUNA) pour la liaison du centre aux États sous la lumière des nombreux défis rencontrant le pays, les médias et le travail journalistique.

Elle a ajouté que le forum se tiendra au Palais des Hôtes à Madani, avec l'honneur du Gouverneur de l'État d'Al-Gazira Ismail Awad Allah Al-Aqib, le Ministre Fédéral de la Culture et de l'Information Dr. Graham Abdel Qader, la Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse Dr. Fikria Abayazid, le représentant du Ministère du Gouvernement Fédéral et un certain nombre de responsable du siège de l'Agence Soudanaise de Presse.

La Directrice du Département Editorial de la SUNA, Akfa Al- Sheikh, a dit que la Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse présentera le papier de travail du siège de la SUNA, et un autre papier de travail sur les États sera présenté par Al-Shafei Tashin, Directeur du Bureau de la SUNA à Madani et le représentant des bureaux de la SUNA dans les États.

Le Directeur du Bureau de la SUNA à Madani et représentant des bureaux de la SUNA dans les Etats, Al-Shafei a exprimé la fierté de l'Etat d'Al-Gazira, des médias de l'Etat, de la presse et des secteurs communautaires à accueillir le forum.

Il a noté que le programme du forum comprend l'honneur des directeurs qui ont successivement géré le bureau de la SUNA à Al-Gazira, ainsi qu'un festival culturel au Club Al-Gazira à Madani en l'honneur des hôtes du forum.

Une délégation conduite par la Directrice Générale de la SUNA participera au forum, y compris le Directeur Adjoint des Affaires Financières et Administratives, les chefs des secteurs éditoriaux de l'Agence, un certain nombre d'ingénieurs, de techniciens, de producteurs et de photographes dans le département des médias, le Directeur du Département de la Photographie et un groupe de designers, le Secrétaire du Directeur Général en plus des employés des Départements de l'Administration et de Logistique.