Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Décembre 2022

Côte D’Ivoire : Politique- Affi n’exclut pas une alliance avec Simone Gbagbo

Selon Apa, le président du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N'Guessan a reçu au siège de son parti l'ex-Première dame Simone Ehivet Gbagbo, présidente du Mouvement des générations capables (Mgc). « Mme Simone Ehivet Gbagbo est venue pour nous remercier de notre présence à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire qui a porté sur les fonts baptismaux le MGC », son parti politique, a indiqué le jeudi 15 décembre 2022 à la presse M. Affi N'Guessan. Le leader du FPI (opposition) a relevé qu'ils ont également échangé sur la situation nationale et sur les perspectives politiques, ajoutant qu'en tant que partis de la même mouvance idéologique ils ont évoqué ce qu'ils pouvaient « faire ensemble pour aider la Côte d'Ivoire à avancer ».

Sénégal : Assemblée nationale- La motion de censure contre le gouvernement invalidée

Introduite par le groupe Yewwi Askan wi (opposition), elle a obtenu 55 voix favorables alors que la majorité requise était de 83 voix pour son adoption. La motion de censure introduite par le groupe parlementaire sénégalais Yewwi Askan Wi (Yaw- Libérer le peuple) n’a pas obtenu, jeudi, les 83 voix requises (sur un total de 165) pour amener le gouvernement du premier ministre Amadou Bâ à la démission. Nommé le 17 septembre, Amadou Bâ s'est présenté lundi 12 décembre dernier à l’hémicycle pour sa déclaration de politique générale. Suite à quoi, Yaw, un des deux groupes parlementaires de l’opposition, avait introduit une motion de censure pour destituer le gouvernement. (Source : Apa)

Burkina Faso : Affaires militaires- Libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana

L’officier était en détention depuis janvier 2022 pour « tentative de déstabilisation ». Le tribunal militaire a accepté, ce jeudi 15 décembre 2022, la demande de liberté provisoire du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana. « La chambre d’instruction du tribunal militaire a ordonné la mise en liberté provisoire de Lieutenant-colonel Zoungrana », a confirmé à Apa, son avocat, Me Paul Kéré joint au téléphone. Il a précisé que son client « a comparu seul » devant la juridiction militaire. (Source : Apa)

Mali : Tombouctou - Des villages submergés par la crue du Niger

Plusieurs localités de la 6ème région font face à des inondations dues à une forte montée des eaux du fleuve Niger. Une situation à multiples conséquences pour les populations. Ibrahim Boubacar Yoro Maïga ne se lasse pas. Publication après publication, depuis novembre dernier, le leader politique, originaire du cercle de Diré, ne cesse d’attirer « l’attention des plus hautes autorités » sur la montée du fleuve Niger dans sa localité. « Depuis quelques semaines, plusieurs villages de toutes les communes du cercle de Diré sont menacés et les dégâts commencent à être insupportables pour des centaines de familles, qui sont obligées d’abandonner leurs maisons, dans une insécurité totale. En plus des familles sans abri, les champs d’oignons de certaines localités sont abandonnés », explique-t-il. (Source : Apa)

Guinée : Univers carcéral- La maison centrale de Conakry surpeuplée

Nous venons d’en savoir sur le programme de rénovation et d’extension de la maison centrale de Conakry, construite au temps colonial pour une population carcérale de 300 détenus mais qui accueille de nos jours plus de 1000.Le ministre de la justice garde des sceaux annonce qu’un nouvel immeuble R+2 sera construit à l’intérieur de la prison. Les détenus seront transférés dans ce bâtiment qui sortira de terre. « Il y a eu une étude qui a été réalisée en vue de projeter ce que nous allons faire comme projet de rénovation. Il s'est avéré de cette étude que cela ne causera pas assez des problèmes dans la mesure où on ne peut pas faire les travaux à tout bout de champ. Il y a déjà une planification qui est déjà faite. Il y aura un immeuble R+2 qui va être construit sur un terrain vide pour faire déménager les détenus. (Source : africaguinee.com)

Niger : Libre circulation- Les visas d’entrée avance lentement.

Le projet de l’Union africaine de faciliter les déplacements des Africains sur l’ensemble du continent en supprimant les visas d’entrée avance lentement. Le nouveau rapport 2022 sur les visas en Afrique publié à Maurice, lors de la Conférence économique africaine, le week-end dernier, indique que seulement 27% des pays du continent ne demandent pas de visas aux Africains. Il y a donc des progrès à faire. (Source : Rfi)

Cameroun : Financements des projets- 100 millions de F à 17 porteurs de projets

Le 13 décembre 2022, le ministre des PME a présidé la sortie de la deuxième cohorte des incubés de la Pépinière Nationale Pilote d’Entreprises d’Edéa (PNPE). Ils sont 17 apprenants en fin de formation dans cet incubateur. Pour lancer leurs activités, le Gouvernement leur a octroyé une subvention d’un montant de cent millions de Fcfa de pré-amorçage permettant aux jeunes promoteurs de démarrer leurs activités à petite échelle, et de valider surtout les hypothèses contenues dans leurs plans d’affaires, afin d’augmenter la valeur des entreprises créées. Le but reste de mobiliser des fonds supplémentaires pour réaliser véritablement leurs projets. (Source : journal du Cameroun)

Centrafrique : Maintien de la paix - Fin de mission pour les soldats français

Les derniers militaires français ont quitté la capitale, Bangui, ce jeudi 15 décembre 2022.Clap de fin de la coopération militaire entre Paris et Bangui. Les 47 derniers soldats français qui occupaient le camp militaire situé dans l’enceinte de l’aéroport M’Poko ont quitté la capitale centrafricaine ce jeudi 15 décembre pour rejoindre Libreville (Gabon). Selon Rfi, les clés du camp de Bangui-M’Poko ont été symboliquement rendues mardi 13 décembre au chef d’état-major de l’armée centrafricaine, le général Zéphirin Mamadou. La rétrocession du camp s’est faite dans la discrétion, mais à l’issue d’un processus « complètement transparent », souligne le média, citant les autorités françaises. (Source : Apa)

Rdc : Rébellion M23 - Les combats ne sont "pas le problème" du Rwanda, selon Kagame

Le président rwandais Paul Kagame a pris mercredi ses distances avec le lourd bilan humain des combats dans l'est de la Rdc, dans une région directement frontalière de son pays. Le président rwandais Paul Kagame a pris mercredi ses distances avec le lourd bilan humain des combats dans l'est de la République démocratique du Congo (Rdc), dans une région directement frontalière de son pays. « Le problème n'a pas été créé par le Rwanda, et n'est pas le problème du Rwanda. C'est le problème du Congo », a-t-il dit en marge du Sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique à Washington. (Source : africanews)

Congo Brazza : Affaires sociales- Les nouveaux agents s’imprègnent de leurs missions

Les nouveaux agents du ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire, sont en atelier à Brazzaville. Les nouvelles recrues du ministère des Affaires sociales, s’imprègnent des missions qui les attendent sur le terrain en faveur des personnes vulnérables. Ledit atelier s’est ouvert mercredi 14 décembre 2022, sous la coordination de la ministre, Irène Mboukou-Kimbatsa. « La mission fondamentale est de mettre en place des mécanismes permettant à l’Etat de fournir à l’ensemble de la population un socle de protection sociale non contributive et productive en vue de réduire la pauvreté, la vulnérabilité et les inégalités », a indiqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa. (Source : journal de Brazza)

Gabon : Sommet Usa Afrique- Ali Bongo Ondimba, Félix Tshisekedi et George Weah parmi les présidents reçus par Joe Biden

Le président américain a réuni le 14 décembre à la Maison-Blanche les dirigeants de six pays africains où se tiendront l’an prochain des élections présidentielles, que les États-Unis suivront de près. Ils sont six à avoir été invités, avec leur délégation, à discuter en petit comité autour de Joe Biden en marge de la deuxième édition du sommet États-Unis – Afrique, qui s’est ouvert le 13 décembre à Washington. Le Gabonais Ali Bongo Ondimba, le Nigérian Muhammadu Buhari, le Libérien George Weah, le Sierra-Léonais Julius Maada Bio, le Malgache Andry Rajoelina et le Congolais Félix Tshisekedi avaient été conviés, a fait savoir la Maison blanche. Chacun de leur pays organise l’an prochain une élection présidentielle, et les États-Unis seront attentifs à ce que celles-ci soient « libres, justes et crédibles », avait déjà averti le 12 décembre le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, ajoutant qu’il ne s’agit toutefois pas de « tirer la sonnette d’alarme ou de dire que nous avons des inquiétudes et des solutions ». (Source : Jeune Afrique)

