Afrique: Partenariat États-Unis-Afrique pour promouvoir la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires résilients

Aujourd’hui, lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, le président Biden a réaffirmé l’engagement des États-Unis à travailler avec l’Union africaine et nos partenaires africains pour accélérer les progrès vers la sécurité alimentaire, la construction de systèmes alimentaires plus solides et de chaînes d’approvisionnement plus diversifiées, et l’expansion de l’accès des pays africains aux marchés agricoles.

Le président Biden a annoncé une aide d’urgence supplémentaire de 2,5 milliards de dollars et une aide à la sécurité alimentaire à moyen et long terme pour des systèmes alimentaires et des marchés d’approvisionnement africains résilients, qui viennent s’ajouter aux plus de 11 milliards de dollars d’aide humanitaire et à la sécurité alimentaire des États-Unis pour cette année seulement.

Le président Biden a également lancé un nouveau partenariat stratégique sur la sécurité alimentaire entre les États-Unis et l’Union africaine. Ensemble, nous nous appuierons sur les secteurs public et privé, ainsi que des banques multilatérales de développement et des institutions financières internationales pour accélérer les investissements transformationnels dans des systèmes alimentaires durables et résilients afin de prévenir les chocs alimentaires avant qu’ils ne surviennent.

Les effets cumulatifs de la pandémie mondiale, les pressions croissantes de l’aggravation de la crise climatique, les coûts élevés de l’énergie et des engrais et les conflits prolongés – notamment la guerre de la Russie en Ukraine – ont poussé les chaînes d’approvisionnement faibles au bord du gouffre et ont considérablement accru la malnutrition et l’insécurité alimentaire – en particulier pour les pays africains. Une sécheresse de plusieurs années dans la Corne de l’Afrique est à l’origine d’une catastrophe humanitaire, certaines parties de la Somalie étant exposées à un grave risque de famine pour la deuxième fois en un peu plus de dix ans.

L’intervention humanitaire rapide des États-Unis au cours des quelques derniers mois a contribué à contenir la famine. L’administration Biden-Harris reste déterminée à répondre aux besoins humanitaires et à sauver des vies en réponse à la crise historique de la sécurité alimentaire, tout en investissant également dans des systèmes alimentaires et des marchés d’approvisionnement résilients à moyen et long termes.

Réponse humanitaire : faire face à la crise immédiate et aiguë de l’insécurité alimentaire

Fonds cruciaux du programme d’aide humanitaire et de sécurité alimentaire pour la résilience : le président Biden a annoncé que, par l’intermédiaire de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), l’administration fournira 2 milliards de dollars supplémentaires en aide humanitaire urgente – y compris de la nourriture, de l’eau, des abris, des soins de santé d’urgence, des services d’assainissement et d’hygiène, de protection humanitaire et de nutrition essentiels – pour aider les populations des pays africains touchés par les catastrophes et les crises humanitaires prolongées actuelles. Il s’agit en particulier de la fourniture immédiate d’une assistance vitale aux personnes déplacées qui ont été contraintes de fuir leur foyer et de la fourniture d’une aide alimentaire aux réfugiés qui ont traversé les frontières nationales.

Investissements à moyen et long terme