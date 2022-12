Madagascar: CTmotors-Baobab Banque - Acquérir un véhicule pour tous les Malgaches est possible

Acteur majeur sur le marché de la vente de véhicules neufs à Madagascar, CTmotors a conclu un accord de partenariat avec Baobab Banque Madagascar.

Les clients du concessionnaire d'Andraharo pourront, désormais, accéder à des crédits d'investissement à un taux d'intérêt avantageux auprès de cette banque pour l'achat de tout véhicule disponible dans les marques leaders de CTmotors. L'objectif est de donner accès à l'entrepreneuriat, permettre de devenir propriétaire à l'aide d'un crédit. Le projet a déjà commencé depuis quelques jours à Nosy-Be. L'opération sera, prochainement, lancée sur tout le territoire. La signature de convention s'est déroulée, hier, au showroom CTmotors à Andraharo en présence du Président Directeur Général, Hasnein Tahora, et de la Directrice Générale adjoint de BBM, Sandrine Mayindombe.

" La volonté principale n'est pas de permettre au projet de rapporter mais de répondre aux besoins des clients. Nous partageons la même vision avec CTmotors. Nous ciblons tous ceux qui n'ont pas souvent les moyens de pouvoir aller s'acheter directement et investir dans ce type de véhicules offerts par le concessionnaire. Nous cherchons à toucher le maximum de clients possibles, à répondre à leur besoin dans le contexte où on est ", a fait savoir la représentante de la banque Baobab.

Ce partenariat renforce la volonté des deux entreprises d'impacter positivement la vie des citoyens malgaches et de consolider leur rôle en tant qu'acteurs majeurs du développement de Madagascar. Le client aura 3 à 30 mois pour payer son crédit, avec un taux d'intérêt dégressif allant de 32% à 37% annuel. L'accès aux crédits d'investissement ouvre la porte aux employés et entrepreneurs en leur permettant d'investir dans un véhicule motorisé comme le Tricycle Piaggio Tuk-Tuk. Ils vont découvrir une solution de financement sur mesure avec en plus une grande sélection de véhicules de CTmotors.

" Ce mariage se fait naturellement. Baobab confirme sa présence dans tout le pays, tout comme CTmotors. Là où on est, ils sont là. Là où ils ne sont pas, on n'y est pas non plus. Nous allons trouver une solution pour qu'on soit ensemble et qu'on puisse avancer main dans la main. L'autre point crucial c'est une vision commune, celle de pouvoir répondre à tous nos clients. Nous avons des gammes de produits adaptées à tout portefeuille et aujourd'hui, avec l'accompagnement de Baobab, la vision qu'on partage depuis des années s'aligne avec ce projet de donner un véhicule à toute personne qui souhaite gagner sa vie avec ", a ajouté le PDG Hasnein Tahora. Ce service offre, également, aux professionnels l'opportunité de développer leurs activités en créant des emplois et participer activement au développement socio-économique du pays. Avec un tel mode de financement, ils ont la possibilité d'avoir une grande flexibilité et d'énormes possibilités dans le choix du véhicule.