Madagascar: Projet CASEF - Amélioration de la race bovine dans le grand Sud

L'élevage de ruminants figure parmi les principales activités productives dans le sud et doit être soutenu, selon le ministère de tutelle. Dans les régions Androy et Anosy, 20 géniteurs de race Brahman ont été attribués par le CASEF aux éleveurs.

Améliorer la race des zébus et développer le secteur de l'élevage bovin. Tel est l'objectif formulé par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, dans le cadre des interventions du projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière) dans le Sud. Ce projet financé par la Banque mondiale œuvre pour l'amélioration de la race bovine dans les régions Anosy et Androy, où le cheptel bovin a tendance à diminuer, en termes d'effectif. En effet, le ministère et le CASEF ont introduit des géniteurs provenant de la région Diana, dans ces deux régions du Sud. " Nous avons attribué 20 géniteurs de race Brahman issus de la région Diana, aux éleveurs du district d'Ambovombe pour la région Androy et du district d'Amboasary pour la région Anosy. Il s'agit d'une grande première et l'objectif de cette action est de développer l'élevage en réduisant les risques de consanguinité ", a indiqué le ministère de tutelle, lors de la remise des géniteurs aux bénéficiaires, le 12 décembre dernier.

Sélectionnés

D'après les explications des techniciens, la race Berahman choisie peut très bien supporter le climat dans le sud et offre des avantages, notamment en termes de reproduction, de qualité de viande, ainsi que de production de lait à grande quantité. De plus, ces 20 géniteurs fournis aux éleveurs ont déjà été diagnostiqués et ont fait l'objet de suivi pour assurer leur bonne santé. En outre, les éleveurs ont bénéficié de formation sur les techniques d'élevage, notamment sur le suivi de santé, la nécessité de la vaccination, la production d'aliments pour les zébus, etc. " Une convention a été signée avec les éleveurs bénéficiaires de ces géniteurs, pour une période de 5 ans. Ces éleveurs doivent bien s'occuper de ces zébus et assurer leur bonne gestion. Et enfin, tous les éleveurs des zones touchées peuvent bénéficier du géniteur mis en place dans leur localité. D'après les prévisions, la mise en place de ces géniteurs dans ces districts permettra la naissance de zébus qui pourront atteindre des poids entre 300 Kg à 350 Kg et qui pourront aider les paysans dans l'agriculture, la production de viande et la production de lait. En bref, cette action devrait conduire à l'amélioration de la qualité de vie des paysans ", ont indiqué les responsables du projet. À noter que les appuis du CASEF pour le développement des activités agricoles sont nombreux et concernent des filières diversifiées. Dans les régions Anosy et Androy, le projet a également octroyé 50 vaches, 10 moutons et 10 chèvres, dans l'optique d'améliorer les races et le rendement des activités d'élevage de ruminants.