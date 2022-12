Madagascar/Maroc: Football - Prendre exemple sur le Maroc

Le Maroc plie mais ne rompt pas. C'est le sentiment partagé par les Marocains. Un peuple fier de ce parcours hors norme. Et un exploit qui est tout sauf le fruit du hasard.

Sur ce chapitre, en effet, l'exemple du Maroc est tout simplement bon à prendre car il a fait du football une priorité au plus haut niveau. Tout est parti de l'Académie Mohammed VI inaugurée en 2009. Un centre qui a enfanté plusieurs joueurs de l'actuelle équipe nationale marocaine. Mais former des jeunes talents n'est pas tout. Le Maroc a cassé sa tirelire en s'offrant le service d'entraîneurs mondialement connus. Hervé Renard débarque et façonne les Lions de l'Atlas de 2016 à 2019. Le grand Vahid Halilhodzic prend le relais de 2919 à 2022. Il y a ensuite le coach fait maison Walid Regragui qui récolte le fruit pratiquement mûr et le tour est joué. On a ainsi vu des Marocains dominateurs face à une France quelque peu chanceuse sinon favorisée par ce but très tôt de Théo Hernandez dans une défense diminuée par la blessure du grand patron de la défense que Regragui avait tort d'aligner.

Mais au-delà de cette défaite, on retiendra cette belle prestation des Marocains obligeant Hugo Lloris à s'employer pour repousser la menace des Lions qui n'ont jamais baissé les bras même après le second but français. Et c'est tout à leur honneur, c'est en tout cas le meilleur exemple à suivre pour nos Barea. Ce serait encore mieux si on pouvait envisager la mise en place d'une Académie Andry Rajoelina. Dans la foulée, il nous faut aussi casser la tirelire pour s'offrir le service d'un entraîneur connu sur l'échiquier international. Et de fil en aiguille, on peut donner une chance à un technicien du terroir tel un Roro Rakotondraibe. Comme Regragui, il a aussi fait partie de l'équipe nationale avec un plus pour avoir animé la ligne d'attaque du mythique FC BGV, demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des clubs en 1989. Une sacrée référence en somme.