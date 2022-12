Afrique: Messi-Mbappé, la guerre des étoiles

Saviez-vous que Lionel Messi n'a jamais battu Kylian Mbappé ? Voilà de quoi enflammer les débats avant l'affriolante finale du Mondial 2022 Argentine vs France qui monopolise les conversations depuis un mois.

Voir tous ces 'David' envoyer valdinguer autant de 'Goliath' a rendu ce Mondial populaire. Et occulté le débat, forcément clivant, sur le Qatar. Beaucoup de fans du ballon rond rêvaient d'un remake France-Brésil, grand classique de la Coupe du monde, qui nous a donné quelques-uns des plus beaux matches de la planète foot, mais un choc entre l'Albicéleste et les Bleus, ça a de la gueule aussi !

Avec quatre finales en sept éditions, la France devient la nouvelle recordwoman du genre (championne 1998 et 2018, finaliste 2006 et 2022). Une véritable machine à aller jusqu'au dernier match qui porte le sceau Didier Deschamps (sauf en 2006 en Allemagne sous Raymond Domenech). Capitaine des Bleus aux triomphes de France 1998 et Euro 2000, puis sélectionneur émérite, il est l'homme des meilleurs combats de coq de la FFF.

Dimanche à Lusail, 'Dédé' ou la 'Desche', réputé dans l'Hexagone pour avoir une chance inouïe - une baraka saluée d'ailleurs par le président Emmanuel Macron après la qualification en finale du Mondial 2022 - misera encore une fois sur son joueur phénomène, Kylian Mbappé, pour tenter d'écrire une nouvelle ligne dans le livre d'or des Bleus.

"Kylian restera toujours Kylian, avec cette capacité d'être à tout moment décisif", avait dit le sélectionneur des Bleus de son poulain, avant le match contre l'Angleterre en quarts. Après cinq buts en début de compétition, l'accélérateur de rêve des Bleus (en plus d'être un sprinteur hors pair), ne marque plus depuis deux matches mais se montre clinique pour faire gagner son équipe.

Dimanche, le match dans le match qui l'opposera à son coéquipier du PSG, Messi, fascinera la terre entière puisque l'homme aux sept Ballons d'Or, tout roi du football qu'il est, n'a pas encore remporté cette Coupe du monde. Une affaire qui ne s'annonce pas simple... En trois confrontations, dont l'explosif France vs Argentine de 2018, Messi n'a jamais pu dominer le jeune buteur français. Outre le Mondial russe, la Pulga n'avait pas pu sortir victorieuse en huitièmes de la Ligue des champions 2020-21 face au PSG (1-4 et 1-1).

La presse mondiale se délecte de cette passation de témoin entre deux cracks de la planète foot, coéquipiers en club d'un propriétaire qatarien... Un scénario béni pour le président Nasser El Khelaïfi et ses compatriotes. Une finale qui se veut historique donc, avec une 3e étoile pour l'un ou l'autre en toile de fond. "Now, bring on Messi", peut-on lire dans le Daily Express avec un Mbappé souriant. Le Daily Mail préfère titrer sur un "show M&M", quand le Daily Mirror tente un jeu de mots avec "Match of the day" opposant les deux hommes.

Le madrilène Marca est sur la défensive : "Mbappé menace le rêve de Messi", alors que l'Allemand Bild insiste sur ce choc des titans. En Italie, Il Corriere dello Sport barre sa Une d'un joli "phénoménal" alors que la Gazzetta dello Sport parle d'un "match de roi".

Côté français, la menace Leo Messi est évidemment prise très au sérieux. Pour ramener la Coupe à la maison, une nouvelle guerre des étoiles à distance débute, avec des milliards de followers qui savent que ces deux noms sont déjà très haut placés sur la liste du Ballon d'Or 2023.