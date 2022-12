Togo: Des messages forts de sensibilisation distillés à travers un Festival des corps de métiers par ADRA-Togo

Après Kévé la semaine dernière où elle observait ensemble avec les femmes de la préfecture de Kévé, la Journée Internationale de la Femme, l'ONG ADRA Togo continue de dérouler son agenda dans le cadre du programme IQUALIFE II, qui est un Programme d'appui à l'amélioration de la qualité de vie des populations rurales de la région maritime, lancé au mois de Mai 2022.

Ainsi, le Mercredi 14 Décembre 2022, cette fois ci dans la droite ligne de la célébration de la journée internationale de lutte contre le Sida, observée chaque 1er Décembre de l'année à travers le monde, cette organisation était à Kouvé dans la préfecture de Yoto.

Objectif d'un tel déplacement, célébrer ensemble avec les corps de métiers de la préfecture, cette journée internationale de lutte contre le sida, et sensibiliser ces populations contre le VIH Sida.

Au cours de cette activité qui a eu pour cadre, les Affaires sociales de la localité, de messages forts de sensibilisation contre le mal ont été distillés au sein de la population, invitant à travers diverses prestations culturelles, à la protection contre ce mal. Les diverses voies pour éviter ce mal dont l'abstinence et l'utilisation de préservatif lors des rapports sexuels occasionnels ont été enseignées.

Pour ce qui est des activités culturelles, il est à noter qu'il était question d'un festival entre trois entités, à savoir le SYNTACTO, le SYNACOIFTO et la Chambre des métiers. Ils ont rivalisé à travers chants et danses traditionnels et scènes. Au finish, ce fut le SYNTACTO qui s'en est tiré à bon compte en arrivant au premier rang, suivi de la Chambre des métiers alors que le SYNACOIFTO fermait la marche.

D'après les explications du Responsable Suivi-Evaluation de l'ADRA Togo, Ablodévi Komla ADENYO, ce festival des corps de métiers, " c'est pour observer la journée mondiale de lutte contre le sida ". Et de poursuivre, " nous n'avons pas pu le faire le 1er Décembre dernier, voilà pourquoi nous nous retrouvons ici à Kouvé, pour l'observer ".

Pour rappel, lancé le 10 Mai 2022, IQUALIFE II, indiquait le Directeur national de l'ADRA Togo, Kenn Agard, est une affirmation leur engagement à " aider tout le monde à vivre de la meilleure manière que Dieu l'a souhaité ". Et sa suite lors de ce lancement, c'est le Coordonnateur, Adovi Komlan Buaben, qui présentait le programme comme un créneau pour améliorer la qualité de la vie des populations rurales de la région maritime.

Ce programme devra coûter sur les cinq années de son exécution et après évaluation des besoins des populations bénéficiaires (milliers de Togolais), 326.220.962 de F cfa. Il prendra en compte des activités génératrices de revenus de ces dernières mais également leurs problèmes de Santé et d'Education (Alphabétisation). Entre autres partenaires stratégiques sur ce projet, on peut citer les ministères, préfectures, mairies et biens d'autres.