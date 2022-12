Madagascar: Karaté / Suspension de la fédération - " C'est un processus normal " selon Emile Ratefinanahary

La suspension de la fédération malgache de karaté par l'Union des fédérations africaines de karaté (UFAK) est une confirmation de ce qui a été convenu à Durban, selon le président Emile Ratefinanahary. Reconnu au niveau national, le travail se poursuit pour son équipe.

La Fédération Malgache de Karaté, dirigée par Emile Ratefinanahary, n'a pas le moindre souci par rapport à la lettre de suspension de l'Union des fédérations africaines de karaté (UFAK). Pour le clan, cela fait partie de la lutte qu'il a menée après avoir assuré la légitimité au niveau des ligues et la légalité au niveau du ministère. De toute façon, cette fédération est encore en attente de sa reconnaissance mais elle avait pourtant reçu une invitation lors du dernier sommet africain à Durban et y a été bien accueillie en tant que fédération. " Cette lettre est la suite logique de la déclaration verbale lors du récent championnat d'Afrique durant lequel l'instance continentale a déclaré la fin de l'ère Solofo Andrianavomanana. Il ne pourra plus parler de sa reconnaissance.

Certes, la note parlait de la suspension des deux fédérations, mais vu que nous sommes encore en attente de notre reconnaissance, pourquoi devrait-on être sanctionné à cet égard. Néanmoins, cette décision nous arrange bien étant donné que les athlètes ne sont pas sanctionnés. La balle est désormais dans le camp du gouvernement à travers le ministère et de la Fédération mondiale, eux qui vont trancher sur cette situation afin d'avoir une Fédération unique ", a fait savoir le président.

En attendant la suite du feuilleton, cette fédération, dirigée par Emile Ratefinanahary, poursuit ses activités. Une trentaine de karatékas issus de 15 ligues sont en stage bloqué à l'Ans Ampefiloha, depuis hier, et ce jusqu'au dimanche. Ils étaient sélectionnés pour rejoindre ce regroupement à travers le championnat de Madagascar en novembre dernier. Ces karatékas sont sous la houlette de l'expert Français Shihan Hafizou Georges, non moins président de la Commission technique de la Fédération. " On n'a pas de souci sur notre reconnaissance nationale. C'est le ministère de tutelle qui nous a présenté auprès des instances internationales. Ce regroupement entre dans le cadre de la préparation aux Jeux des Iles 2023 et des tournois internationaux que la Grande Ile va participer en début d'année. Mais l'objectif c'est aussi d'avoir des athlètes professionnels et performants que Madagascar n'a pas pu avoir depuis 1998 ", a ajouté le président.