Madagascar: Pétanque - Place au Grand Open BIC

Tous les grands noms de la pétanque à Madagascar seront ce week-end au boulodrome Fitaratra à l'occasion du Grand Open du Bouliste Ialatsara Club Ambohimahasoa.

Un grand concours tant par la taille que par la qualité des participants. Une raison suffisante pour choisir le plus grand boulodrome de toute l'île. On s'attend d'ailleurs à voir une participation record des seniors hommes, dames et vétérans en triplettes ainsi que les doublettes chez les jeunes. Difficile, en effet, de résister au savoir plaire d'Ambohimahasoa où comme à son habitude, le président d'honneur du club, Zozo Rakotovazaha, offre aux vainqueurs en triplettes des jeux de trois boules de marque Obut.

Les juniors auront pour leur part des téléphones portables en sus de 200 000 ariary de primes contre 100 000 ariary pour les seconds, et 50 000 ariary pour les troisièmes et quatrièmes. Pour rester dans les primes et outre les médailles, les vainqueurs chez les hommes auront 1 800 000 ariary de primes contre 600 000 ariary pour les malheureux finalistes. Les vainqueurs chez les dames et les vétérans se verront offrir 600 000 ariary contre 300 000 ariary pour les seconds et 150 000 ariary pour les troisièmes et quatrièmes. Voilà pour ce qui est côté cour.

Côté jardin, on verra tous les ténors de cette discipline, à commencer par les boulistes du BIC dont les favoris chez les dames avec cette redoutable formation composée de Mireille, Hasina et Judicaël. Mais attention car celles du CBT avec Bakoly et Fanja ne viendront pas pour faire de la figuration. Chez les hommes et pour rester dans le camp d'Ambohimahasoa, on retiendra comme principal adversaire du camp d'Ambohimanjaka, le tandem Mamy Ronaldinho et Ram's. Mais on aurait tort de minimiser le clan Balotelli et Tahiry.

Bref, il va y avoir de l'orage dans l'air. Chez les vétérans, BIC espère confirmer avec Radadatoa Célestin et Radany Toliara. Mais attention, il faut avoir l'œil sur une possible association de Lam avec Nanah. Même l'équipe de Gérard Naturel viendrait avec des ambitions justifiées. Une chose est certaine pour ce Grand Open BIC, c'est que l'on verra des duels au sommet dans toutes les catégories. Vivement donc le week-end pour les amateurs de spectacle.