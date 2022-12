Madagascar: Rencontre avec Andry Rajoelina-Joe Biden - L'élection présidentielle de 2023 évoquée hier à la Maison Blanche

Une rencontre hautement politique et grandement géostratégique. L'entrevue entre le président Andry Rajoelina et le président des Etats-Unis, Joe Biden, marquera certainement l'histoire.

" Un moment de grand échange fructueux et amical, pour la coopération entre nos deux pays ", annonce le numéro Un d'Iavoloha à travers une publication sur son compte Facebook. En effet, dans le cadre de sa visite officielle à Washington DC, le président de la République a été reçu dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, par le président américain le mercredi 14 décembre en début de soirée, en marge du Sommet USA et les Leaders africains qui se déroule à Washington DC. Les deux personnalités ont eu un entretien particulier avant d'assister à la table-ronde avec d'autres chefs d'Etat africains. Tous les pays africains qui ont un agenda électoral de prévu en 2023, ou enfin presque, ont participé à cette table ronde. On peut citer outre Madagascar, le Nigéria, la République Démocratique du Congo, le Gabon et la Sierra Leone. Élections et démocratie y étaient au centre des discussions. Des questions d'une grande importance pour l'Administration Biden, mis à part les droits de l'Homme et la bonne gouvernance.

D'ailleurs, durant la rencontre, le président Joe Biden a exprimé la volonté des Etats-Unis d'accompagner les pays africains, dont Madagascar, dans le renforcement du processus démocratique. " La démocratie ne pourra bien fonctionner que quand les peuples pourront se développer économiquement et socialement en ayant accès à l'éducation, aux services de santé, aux opportunités de croissance dans leurs pays. C'est ainsi que les Etats-Unis veulent soutenir l'économie de l'Afrique ", a insisté le président américain. Pour sa part, le président Andry Rajoelina a souligné qu'il y a une place à prendre pour les Etats-Unis dans le partenariat pour le développement de l'Afrique. " Le continent a besoin de paix et de stabilité et c'est ainsi que la volonté des Etats-Unis de se tenir aux côtés des pays africains prend tout son sens ", a martelé le numéro Un d'Iavoloha qui s'est félicité de cet entretien qu'il qualifie de " fructueux et empreint de convivialité avec le président américain ".

Échiquier diplomatique

Cette entrevue à la Maison Blanche provoquera certainement des vagues, surtout qu'elle a été organisée en cette période très particulière de la guerre en Ukraine, engendrant une sorte de guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie. En tout cas, il ne s'agissait pas d'un événement symbolique. D'autant qu'elle s'est déroulée dans le Bureau ovale qui est le bureau officiel du président des Etats-Unis, symbolisant le pouvoir fédéral de l'Amérique. AndryRajoelina figure ainsi parmi les rares dirigeants ayant eu une audience bilatérale avec le président américain durant ce Sommet US-Afrique 2022.

Cela démontre l'importance et l'intérêt que les Etats-Unis accordent à la Grande île. Un ressortissant Malgache résidant à Washington estime que Madagascar est en train d'occuper une place importante sur l'échiquier diplomatique et géopolitique mondiale.

Dans son discours durant la deuxième journée du Sommet US-Afrique, le président Joe Biden a souligné l'importance du partenariat entre l'Afrique et les Etats-Unis. " Quand l'Afrique réussit, les Etats-Unis réussissent, et le monde entier réussit ", a-t-il martelé. Les USA entend débloquer 55 milliards de dollars d'aides au profit du Continent africain dans les trois prochaines années. Cette somme sera utilisée notamment dans les domaines du numérique, la santé, les infrastructures et la lutte contre les changements climatiques.