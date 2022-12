Madagascar: Washington - Biden et Rajoelina parlent élection

Le président Rajoelina a pris part à une table ronde entre Joe Biden et une poignée de chefs d'État africains, à la Maison blanche, au sujet des élections de 2023. Avant cela, il a eu un entretien avec son homologue américain dans le Bureau ovale.

Une diplomatie directe par excellence. Tel est le ton de la rencontre entre Andry Rajoelina et son homologue américain, Joe Biden, mercredi, en milieu d'après-midi, heure locale, qui s'est tenue dans le Bureau ovale, à la Maison blanche. Un tête-à-tête suivi d'une table ronde portant sur les élections.

"Quel plaisir d'avoir rencontré le président Biden dans le Bureau ovale de la Maison blanche, à Washington DC. Un moment de grand échange fructueux et amical pour la coopération entre nos deux pays", s'est réjoui le Président Rajoelina, sur son compte twitter. Des membres de la délégation malgache présente à Washington affirment qu'il s'agit "du clou" du déplacement présidentiel au sommet USA - Afrique.

L'entretien entre les deux Présidents s'est tenu avant une table ronde auquel ont pris part quatre autres chefs d'État africains. Le point commun entre les pays présents à ce rendez-vous est qu'ils auront des échéances électorales, l'année prochaine. Au-delà du prestige et de la singularité de l'événement, la rencontre dans le Bureau ovale, suivie de la table ronde à la Maison blanche, a été l'occasion d'aborder de vive voix un sujet à fort enjeu que sont les élections.

La présidence de la République indique que "le Président Biden a exprimé la volonté des États-Unis d'accompagner les pays africains, dont Madagascar, dans le renforcement du processus démocratique". S'agissant de la Grande île, c'est donc la présidentielle de 2023 qui est le sujet phare. Dans un communiqué publié par l'ambassade américaine, lundi, sur un appui électoral par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l'objectif d'une élection libre, crédible et transparente, est souligné.

Un geste significatif

Les enjeux d'une issue démocratique de la présidentielle ont vraisemblablement été l'axe des discussions de la Maison blanche. En matière électorale, Madagascar fait figure d'exemple sur le continent africain, avec l'issue apaisée des élections présidentielles de 2013 et 2018. Le but est donc de continuer sur cette lancée pour 2023. Il s'agit aussi de briser définitivement le cercle vicieux des crises cycliques qui ont enfoncé le pays dans le bourbier de la pauvreté.

L'interdépendance entre la démocratie et le développement a justement été soulignée par le Président Biden. "La démocratie ne pourra fonctionner correctement que lorsque les peuples pourront se développer économiquement et socialement, en ayant accès à l'éducation, aux services de santé, aux opportunités de croissance dans leurs pays. C'est ainsi que les États-Unis

veulent soutenir l'économie de l'Afrique", sont une partie des propos du locataire de la Maison blanche.

Le sommet USA - Afrique a pour but de développer un nouveau cadre de partenariat entre les États-Unis et les pays africains, jusqu'à l'horizon 2063. Profitant de sa rencontre avec son homologue américain, Andry Rajoelina a justement mis l'accent sur le rôle que peuvent jouer les États-Unis dans le partenariat pour le développement de l'Afrique. Il a ajouté que le continent africain a besoin de paix et de stabilité et c'est ainsi que la volonté des États-Unis de se tenir aux côtés des pays africains prend tout son sens.

Dans le planning officiel de Joe Biden, aucun tête-à-tête avec un chef d'État africain n'est prévu. La rencontre au Bureau ovale est ainsi un geste diplomatique significatif. En réponse à la diaspora malgache aux États-Unis, lundi, Andry Rajoelina a justement souligné que les relations entre le pays de l'oncle Sam et Madagascar sont au beau fixe. L'éligibilité de la Grande Île pour bénéficier à nouveau du Millennium challenge Account (MCA), serait aussi en bonne voie.

Dans cette marche vers l'éligibilité de Madagascar au programme MCA, une hausse des subventions américaines oscillant entre 400 et 500 millions de dollars est annoncée pour l'année prochaine. L'US - Africa leaders summit est l'occasion de capitaliser la qualité des relations bilatérales entre la Grande île et les États-Unis. La veille de l'ouverture de l'événement, le pays de l'oncle Sam a justement annoncé une enveloppe de 55 milliards de dollars, pour trois ans, destinés à la santé et à la réponse aux changements climatiques.

Madagascar figure dans le top 5 des pays les plus vulnérables aux changements climatiques. Il a besoin d'une manne importante pour faire face aux effets dévastateurs sur le plan humanitaire et en matière économique des bouleversements du climat. En attendant le décaissement effectif du fonds vert, le financement américain ne sera pas de trop. Il faudra cependant redoubler d'efforts dans les négociations de développement de projets, afin de surpasser la concurrence des autres États d'Afrique. Le but est d'obtenir le maximum de financements possible.