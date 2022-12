Madagascar: Violences liées au genre - Les éclaireuses du YESS dans la marche

Chaque année, les seize jours d'Activisme contre les Violences liées au Genre démarrent le 25 novembre chaque année, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se termine lors de la Journée des droits de l'homme et de la femme, le 10 décembre.

La célébration des seize jours contre les violences à Mahajanga a été clôturée par la " marche blanche ", samedi 10 décembre dernier. Les participants ont défilé depuis le jardin Cayla jusqu'au siège de la direction régionale de la Jeunesse et des sports, au bois sacré. Cette année, les membres du Youth Exchange South to South (YESS) à Mahajanga ont participé aux manifestations du sixteen days à Mahajanga, cette année. Le responsable dresse le bilan de l'association. " Le YESS est l'équivalent du Fanilon' i Madagasikara ou éclaireuses.

Il œuvre pour le programme international de l'éducation des femmes au sein de l'église catholique. En tant que porte-fanion de Madagascar, elles maintiennent toujours la vision axée sur " un monde plus lumineux pour les filles et leur monde, leur permettant de se développer et de développer les autres ". Chaque année, il envoie quatre membres ou ambassadeurs du YESS à l'étranger pour une durée de six mois. En raison de la pandémie du covid-19 depuis 2020, les voyages à l'étranger ont été suspendus. Seules des activités à travers le pays ont été réalisées. Entre autres, celles du YESS 2022 du diocèse de Mahajanga.

Cinq membres composent le YESS cette année à Madagascar. Leur mission consiste en la formation et la sensibilisation " menstrual Hygiene management " (MHM), surf smart, des actions de plaidoyer, et des actions liées au STV (Stop The Violence) ", a expliqué la coordonnatrice du YESS 2022, Yvette Maximun Ravaonirina. Des visites des écoles, pour encourager et informer sur les droits de chaque enfant, ont été effectuées par les cinq membres YESS, durant les seize jours d'activisme contre les violences, du 25 novembre au 10 décembre à Mahajanga. Grâce à la reprise des vols, le YESS 2023 rejoindra l'Afrique du Sud, le Rwanda, l'Ouganda etc. l'année prochaine.