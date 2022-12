Somalie: La Somalie annonce l'accueil de la 115ème session du CUEA

Khartoum — Le Ministre des Finances de la République Fédérale de Somalie, Dr. Elmi Mahmoud Nour, a annoncé l'accueil de la République de Somalie à la 115ème session du Conseil de l'Unité Economique Arabe, qui coïncide avec les célébrations des grandes réalisations représentées dans l'annulation des dettes et la libération du pays de l'emprise du terrorisme, soulignant l'importance de déployer les efforts pour surmonter les conditions exceptionnelles que connaît le monde Arabe afin de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité

Lors de son discours aujourd'hui dans la salle de l'amitié à la fin des réunions du Conseil de l'unité économique Arabe dans sa 114e session, il a passé en revue les opportunités d'investissement et les ressources dont jouit la Somalie représenté dans la richesse halieutique, agricole et animale, appelant les pays Arabes à investir en Somalie et à bénéficier des opportunités d'investissement prometteuses sur le marché Arabe.

Il a fait allusion au 19e plan de développement de son gouvernement, dont l'une des priorités est l'emploi des jeunes et le soutien aux secteurs de l'éducation, de la santé, de l'élevage, de la pêche, de l'agriculture et de l'énergie, exprimant son espoir que ce plan soit mis en œuvre en coordination avec les organisations Arabes spécialisées, dont le Conseil de l'unité Economique Arabe et l'Organisation Arabe du Travail, afin de permettre aux jeunes de trouver des opportunités d'emploi.

Il a souligné les nombreuses crises dont souffre la Somalie et qui atteignent un niveau catastrophique, à la tête desquelles la crise de la sécheresse, la pénurie de vivres et la guerre actuellement menée pour faire face au terrorisme, en plus des conditions économiques dans le pays, appelant les pays Arabes et les membres du conseil à soutenir les institutions de l'État, la reconstruction et l'annulation des dettes extérieures Somaliennes envers les pays et les fonds Arabes, sur la base de la responsabilité Arabe collective de soutenir la stabilité et le développement, et à prendre des décisions qui servent la Somalie et l'action Arabe commune et mènent à la réalisation de la solidarité politique et de l'intégration économique Arabe.