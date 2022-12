Madagascar: Antsiranana - CHU Tanambao, dix ans au service de la santé

Les dix ans d'existence du Centre hospitalier universitaire de Tanambao, Antsiranana, connu par l'appellation " Hopitaly manara-penitra " ne sont pas passés inaperçus.

Construit pendant la période transitoire , il est implanté dans l'ancienne enceinte de la brigade routière de l'époque où le fondateur de Tiko avait projeté d'y construire un grand magasin Magro. En fait, il est le complément du Centre hospitalier universitaire de Place Kabary ou " Hôpitaly-Be " construit depuis 1900.

Certes, il y a une décennie, l'hôpital était inauguré pour offrir aux Antsiranais une structure moderne et adaptée aux besoins sanitaires. Et son existence a résolu beaucoup de problèmes de santé des populations Antsiranais, car elles n'ont plus besoin de se déplacer dans d'autres régions ou dans la capitale pour trouver des services de santé fiables. Mais suivant le temps, des failles ont terni son image .

Des activités sont organisées pour marquer son dixième anniversaire : il se veut ainsi un pôle chirurgical d'excellence hébergeant des spécialités. Au début de cette semaine, la célébration a commencé par un culte œcuménique et des rencontres sportives inter-hospitalières et inter-établissements.

Défi n°5

Et mercredi , pour officialiser cet anniversaire, une cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du CHU Tanambao, inondée par des stands d'expositions des services de soins existants, des laboratoires pharmaceutiques et d'autres produits médicaux.. Elle a vu la présence de personnalités politico-administratives conduites par le gouverneur Daodo Arona Marisiky ,et la grande famille de la santé, sous la houlette du directeur général du ministère de la Santé publique, Rado Razafimahatratra. L'occasion a permis au directeur de l'établissement, le Dr Dels Andrianiaina, de passer en revue les phases de développement et les succès obtenus par l'établissement durant ces dix années de travail.

À en croire ses explications, depuis sa naissance, cet hôpital a connu une croissance significative qui le place aujourd'hui au premier plan des acteurs de santé de la ville. Fort de ces valeurs de service public, il propose ce qui se fait de mieux en termes d'offres de soins et d'innovations dans les domaines de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique. Le CHU Tanambao met en application le défi numéro 5 du président de la République qui stipule " Santé pour tous, sans distinction, quel que soit l'âge".

Actuellement, l'établissement essaie d'améliorer ses services en mettant à disposition des spécialistes en neurochirurgie et en oncologie, pour que des personnes ayant besoin d'une chirurgie du crâne et de la colonne vertébrale, ainsi que d'une chimiothérapie , ne se déplacent plus dans la capitale ou dans d'autres régions. Tout traitement peut se faire maintenant à Antsiranana.

Lors de son intervention, le Dr Dels a révélé que depuis 10 ans, le nombre de patients admis à l'hôpital est de 50 888, dont 31 874 en chirurgie, 12 626 en obstétrique-gynécologie et 6 388 en pédiatrie.

Ces chiffres ont beaucoup diminué au cours de l'année 2020, lors de la pandémie de covid-19, car l'hôpital a abrité le centre de traitement Covid-19 .