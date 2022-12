Madagascar: Basketball - La préparation de la joute mondiale démarre bientôt

Après le dernier rassemblement lors de l'Afrobasket U18 qui s'est joué au Palais des sports de Mahamasina, où les garçons Ankoay U18 ont gagné leur ticket pour le mondial U19 en Hongrie l'an prochain, les jeunes garçons de l'équipe nationale de basketball Ankoay vont entamer la préparation de cette joute mondiale. Deux rassemblements sont au programme. Le premier s'étalera du 19 au 30 décembre et il coïncide avec la période de vacances de la majorité des joueurs. Le deuxième rassemblement débutera vers mi-janvier 2023.

Quinze joueurs présélectionnés, avec la présence d'au moins deux expatriés, M'Madi Mathias dont le talent n'est plus à démontrer, et Dina Randrianalijafy en provenance de J.A Vichy-Clermont Métropole, France, sont convoqués pour entrer en stage bloqué à Antananarivo. Comme le mondial présente un niveau très relevé, qui n'a rien avoir avec le championnat d'Afrique en termes de références et d'expériences, les jeunes Ankoay de Madagascar devront remplir beaucoup de conditions pour ne pas faire de la simple configuration à ce rendez-vous planétaire.

Après la finale perdue contre l'Égypte au mois d'août dernier, deux coaches ont donné leurs avis et conseils pour améliorer le jeu des jeunes Ankoay. Pour Andrianan-tenaina Tafika Jonah Nestor, coach de SEBAM, nos joueurs manquent d'assemblage, de préparation, de taille et de conditions physiques. L'utilisation du pivot est largement insuffisante car notre système de jeu travaille trop sur l'extérieur. Il est plus que nécessaire de détecter de nouveaux joueurs de grande taille issus des autres provinces. C'est incontournable pour jouer le haut niveau au mondial de Debrecen en Hongrie en 2023.

Deux grands absents

Quant à coach Ndranto de MB2ALL, il insiste sur la nécessité de trouver des joueurs de grande taille assurant le poste 4 et 5. " Il faut retourner et apprendre les fondamentaux en basketball. D'après ce que nous avons constaté lors de la finale de l'Afrobasket U18 contre l'Égypte, les Égyptiens sont largement au-dessus, ils s'approchent du niveau européen alors que nous avons plafonné avec nos limites. M'Madi possède le niveau européen, mais les autres ? Il faut travailler aussi sur l'adresse aux tirs parce que c'est capital en haut niveau ", ajoute-t-il. Et coach Ndranto de continuer: "Le remplacement des joueurs est plus que nécessaire sur le terrain. Lors de l'Afrobasket U18, notre formation était basée sur les cinq majeurs, qui, à force de jouer sans remplacement, ont fini par se fatiguer et perdre du rendement. Pour la coupe du monde il faut posséder au moins 10 joueurs majeurs capables de s'inter-changer sur le terrain ".

Pour ce regroupement à Madagascar, les deux joueurs partis aux États Unis d'Améri-que, Landric Donovan Rakoto-nanahary et Lovasoa Ny Aina Andriantsarafara, retenus par leurs clubs respectifs, sont les grands absents mais ils seront de la partie lors du rassemblement dans l' Hexagone au mois d'avril 2023.