Afrique: Financement électoral - Une enveloppe de 165 millions de dollars pour cinq pays africains

Les élections en Afrique en 2023 seront conséquentes. Des élections dont les Etats-Unis comptent soutenir leurs organisations, à hauteur de 165 millions de dollars.

En marge du sommet USA - Afrique, Joe Biden, président américain, a tenu une table ronde avec cinq de ses homologues africains, dont Andry Rajoelina, président de la République. Outre celui de Madagascar, le président de la République démocratique du Congo, celui du Liberia, celui du Nigéria et le président de la Sierra Leone, ont pris part à cette réunion. Les cinq pays ont pour point commun d'avoir des élections générales, notamment, présidentielles, l'année prochaine.

"Ensemble, les dirigeants ont discuté des défis liés à la tenue d'élections et à l'exercice du droit de vote, y compris l'ingérence étrangère et la violence politique, et ont partagé les meilleures pratiques sur la manière de gérer ces risques et d'assurer la transparence et la confiance du public dans le processus électoral", rapporte la missive publiée par la Maison blanche. Par ingérence étrangère, il est probable que le communiqué de presse entende l'immixtion russe dans les processus électoraux en Afrique.

Engagement

La question de l'immixtion des pays étrangers que ce soit russes, ou des pays occidentaux dans les élections est toujours un sujet délicat dans les États africains. Les grandes puissances comme les États-Unis et la France en ont fait l'amère expérience lors de leurs récentes élections présidentielles. Tous sont, visiblement, conscients désormais qu'il est désagréable de savoir qu'un processus démocratique est manipulé par une nation étrangère.

"Bien que les États-Unis ne soutiennent aucun candidat ou parti spécifique, les États-Unis se sont engagés à soutenir les processus électoraux pour approfondir la démocratie en Afrique", assure la Maison blanche. Elle ajoute dans son communiqué de presse que "les participants ont réaffirmé leur engagement à organiser des élections libres, équitables et transparentes conduites par des organes électoraux nationaux compétents, indépendants et impartiaux, comme le prévoit la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance".

C'est dans cette idée de soutenir les processus électoraux qui se tiendront en 2023, et dans l'optique de renforcer la démocratie que le président Biden a annoncé la mise à disposition d'une enveloppe de 165 millions de dollars, "en collaboration avec le Congrès". De prime abord, le décaissement est tributaire du feu vert du Congrès. À la lecture de la missive de la Maison blanche, une partie de la somme sera également destinée à soutenir la bonne gouvernance.