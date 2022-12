Madagascar: Lutte anti tabac - Les centres de sevrage tabagique à multiplier

Jusqu'à maintenant, le pays ne dispose pas de centre de sevrage public. La capitale en bénéficiera sous peu et le projet s'étendra dans d'autres régions.

Dans le cadre de la lutte anti-tabac, les centres de sevrage devraient être mis en place dans la Grande île. Le ministère de la Santé publique ambitionne de construire ces centres aux quatre coins du pays. Pour Antananarivo, le premier centre de sevrage tabagique sera mis sur pied à Itaosy. "Ce projet est en cours et le premier centre de sevrage sera disponible sous peu. Les travaux sont en cours de finalisation et le centre sera opérationnel", indique le Docteur Aurélien Ravelojoeliandriambeloaritafika, directeur de l'Office National de Lutte Antitabac. Le centre de sevrage appuiera à la prise en charge des personnes qui veulent se défaire de leur addiction à la nicotine. "L'objectif est de pouvoir offrir des services nécessaires afin d'accompagner les patients.

Le centre sera dédié à la sensibilisation des jeunes sur la lutte contre le tabagisme et la toxicomanie. On sait maintenant que la cigarette entraine la mort de 8 millions de personnes dans le monde. Le tabagisme entraîne de nombreuses maladies", enchaine le responsable. L'extension dans les autres régions sera envisageable. "La mise en place d'autres centres dans d'autres régions dépendra du budget mais également du programme du ministère de tutelle ainsi que des besoins", livre le Directeur. Une assistance sociale et des thérapies seront délivrées dans ce centre de sevrage. Sur cette lancée, les activités du centre vont s'étendre sur le sevrage de la drogue et bien d'autres.Le centre est là afin d'alléger la charge des patients avec le coût du traitement qui sera à la portée de tous.

Changements de comportement

En plus des diverses maladies, le tabagisme entraîne une perte sur l'économie notamment pour le secteur santé. En 2017, une perte économique de 491 milliards MGA ou 1,4% du PIB est enregistré. La lutte contre le tabagisme permet ainsi d'économiser cette même somme et en évitant 8 300 morts par an. Selon le communiqué de l'OFNALAT en marge de l'évènement Be M'Ray, près de 69,9% des jeunes fumeurs veulent se détacher de cette addiction. Madagascar continue dans le cadre de cette lutte.

Par ailleurs, le changement est à promouvoir auprès de la société actuelle afin de lutter contre le tabagisme. La prise de responsabilité de tous est sollicitée. Ce changement de comportement doit être adopté dans le ménage. L'évènement Be M'Ray encourage vingt-et-un changements de comportement en matière de santé. "En ce qui concerne les jeunes et les adolescents, les parents devraient être attentifs aux comportements de leurs enfants. Ce qu'il faut savoir c'est aussi que parfois les jeunes et les adolescents imitent leur parent. La sensibilisation commence à la maison", indique Haja Ramamonjisoa, président de l'ONG Ny Sahy, ONG qui lutte contre le tabac et les drogues.