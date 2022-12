Madagascar: Plume de P - Ne soyons pas des terroristes !

opinion

Loin de moi l'idée de dire que, jadis, tout était quiétude. Néanmoins, l'insécurité y était dérisoire comparée à celle que l'on endure aujourd'hui.

Comment en sommes-nous arrivés là, à quel moment la société a-t-elle dérapé jusqu'à ne plus pouvoir assurer la paix des citoyens ? Mais, surtout, quel cataclysme a fini par annihiler l'esprit civique ?

Depuis Solon (640 à 558 av. J.-C.) qui serait à considérer comme le " père de la démocratie ", la démocratie a été le leitmotiv de l'homme public et l'instrument des politiciens pour accaparer le peuple à son profit.

Elle fut galvaudée, perdit son essence et se mua en démocratie autoritaire voire totalitaire, sans plus aucun espace de liberté. Le contrat social ne fonctionne plus, les institutions sont d'opérette, les forces de l'ordre et la justice protègent le pouvoir et ceux qui en sont proches... L'injustice et la corruption sont flagrantes, mais étouffées !

Pas étonnant que cela ait engendré la frustration du peuple dépité par l'égocentrisme des dirigeants et l'impuissance de l'institution judiciaire.

L'ordre public n'étant plus garanti, le peuple se sent dans une insécurité constante. Parce que la justice ne fait plus son travail, il se fait justice lui-même !

Et les dirigeants peuvent-ils se targuer d'avoir les mains propres ? En étant les seuls dépositaires de la violence légitime, ne sont-ils pas responsables de toute cette barbarie qui assombrit notre quotidien ?

Alors, comment ne pas devenir tous des terroristes ? Peut-être tout simplement en revenant à une vraie démocratie. En réintroduisant une notion d'égalité entre gouvernants et gouvernés. Il ne faut pas se limiter à savoir qui doit gouverner, mais surtout, trouver comment empêcher ceux qui ont le pouvoir d'en abuser. Les institutions et les lois doivent permettre au peuple d'évaluer ses dirigeants, de les contrôler et de les évincer sans recourir à la force quand ces derniers exercent des dérives dictatoriales.

Et si on rajoutait à cela un peu de sagesse, d'humilité et d'humanité, la paix pointerait certainement à l'horizon !