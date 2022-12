Sénégal: Promovilles, Puma et Pudc - La performance des programmes d'équité territoriale passée en revue

Le ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale a tenu jeudi sa 9e Session du Comité de pilotage unique des programmes nationaux (Copil) à savoir Promovilles, Puma et Pudc. Une occasion pour les différents responsables de se réjouir de l'état d'exécution desdits programmes d'équité territoriale et leur incidence sur la vie des populations.

La 9ème session du Comité de pilotage unique des programmes nationaux relevant du Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale s'est ouvert, ce jeudi, à Dakar. En effet, cette présente session est consacrée à l'examen de l'état d'exécution des rapports des Plans de Travail et Budgets annuels (PTBA) au troisième trimestre 2022 avec une extension des perspectives à fin décembre 2022 ainsi que des projets de PTBA 2023. Selon le directeur de cabinet du ministre Samba Ndiobène Ka, cet exercice a permis d'une part de passer en revue la performance des programmes d'équité territoriale durant l'année 2022 et d'autre part d'apprécier les propositions d'allocations budgétaires pour les différentes composantes, au titre de l'année 2023.

Dans une situation de timide reprise pour l'économie sénégalaise en liaison avec la conjoncture internationale, soutient-il, il convient de relever que dans le budget dédié au MDCSNEST, dans le cadre de la Loi de Finances initiale 2023, il est alloué neuf milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions (9 485 000 000) francs CFA au PROMOVILLES, vingt-cinq milliards (25 000 000 000) francs CFA au PUDC et huit milliards (8 000 000 000) francs CFA au PUMA. Ces dotations, indique le directeur de cabinet, s'inscrivent dans la poursuite des efforts du Gouvernement pour accentuer, comme déjà souligné, le processus d'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables.

Il s'agira ainsi, pour l'année 2023, d'accélérer la mise en œuvre du programme " Electrification 2000 villages " géré par le PUDC et d'assurer la montée en puissance du programme " XËYU NDAW ÑI " et le démarrage effectif du projet de modernisation des villes de Fatick, Kaffrine, Kédougou et Oussouye sur financement de la BADEA, coordonné par le PROMOVILLES. Quant au PUMA, l'accent sera mis sur l'exécution du programme spécial consacré au Boundou et au Gadiaga, conformément aux instructions du Chef de l'Etat.

Pour sa part, le coordonnateur national de Puma, Moussa Sow, a souligné que le travail, entamé depuis 2017, se poursuit dans la zone frontalière. Et Mme Sow Astou Diakhaté, coordonnatrice nationale de Promovilles, dit avoir réalisé en 2022 beaucoup d'infrastructures, et le budget a été exécuté à hauteur de 76%.

De son côté, le coordonnateur national du Pudc, Cheikh Diop, a fait le bilan des pistes rurales, eau, électricité, de 2015 à nos jours. Et des pas importants ont été franchis. Et le travail se poursuit pour 2023.

En somme, il est ressorti de cette rencontre que tous ces programmes (Pudc, Puma et Promovilles) constituent des leviers fondamentaux du processus d'émancipation des espaces communautaires