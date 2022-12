Afrique de l'Est: Félix Tshisekedi insistant sur des sanctions sévères à Washington - Les USA interpellent le Rwanda et appellent au retrait sans condition du M23

En marge du Sommet USA-Afrique ouvert mardi à Washington, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fermement dénoncé, mercredi 14 décembre 2022, au cours d'une importante rencontre entre la délégation congolaise à sa suite et des hauts responsables de l'Administration Biden, l'agression barbare dont continue d'être victime la République Démocratique du Congo de la part du Rwanda, parrain du M23.

Face au Secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, le premier des congolais a sollicité des sanctions sévères des USA à l'encontre de Kigali et du régime de Paul Kagame pour l'éradication de l'insécurité qui prévaut actuellement dans l'Est du pays à la suite de cette injuste agression. A leur tour, les USA ont réitéré leur soutien aux mécanismes régionaux de paix, en l'occurrence le Processus de Nairobi et la Feuille de route de Luanda, tout en insistant sur le retrait sans condition du M23 et de l'armée rwandaise des positions et zones occupées en RDC, conformément aux résolutions du tout récent mini-sommet de Luanda

Par ailleurs, il sied de noter que la RDC et la Zambie, toutes deux présentes au Sommet USA-Afrique, ont signé un MOU, un protocole d'accord portant sur le développement, à la frontière entre les deux pays vers le Sud-Est de la RDC, d'une chaine de valeur des matières premières qui rentrent dans la fabrication des batteries pour voitures électriques. La cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée devant le Président Félix Tshisekedi et son homologue zambien Hakainde Hichilema, en présence d'Antony Blinken.

Christophe Lutundula, VPM en charge des Affaires étrangères, Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias et Eve Bazaïba, VPM en charge de l'Environnement, étaient associés à cette cérémonie. Il convient de noter que cet accord va permettre de booster les économies congolaise et zambienne au travers la création d'une industrie commune de transformation de ces matières précieuses. Puisqu'il a écourté son séjour pour regagner Kinshasa ce jeudi en vue d'observer le deuil qui a frappé la capitale à la suite de la pluie diluvienne de lundi, le Chef de l'Etat a participé également à une conférence sur le climat, l'adaptation, la conservation de la biodiversité et la transition énergétique.

Au cours de cette rencontre, il a souligné, dans son allocution, le rôle crucial que peut jouer la RD Congo dans la stratégie mondiale de lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique. Il a rappelé, quant à ce, devant ses homologues Chefs d'Etat, aux pays industrialisés leurs engagements pour le financement de l'adaptation au changement climatique de l'Afrique.