Congo-Kinshasa: 4ème édition de la Soirée Afrique Elégance ,Faya Tess pleure Tshala Muana et lui rend hommage sur scène à Toulouse

La chanteuse internationale de la Rumba congolaise n'a pu retenir ses larmes face à la disparition inopinée de la "Reine de Mutwashi", TshalaMuana. La Diva Faya Tess a exprimé sa douleur de perdre celle qu'elle considérait beaucoup plus comme sa sœur qu'une collègue. Depuis Paris, elle compatit à sa famille biologique ainsi qu'à ses fanatiques qui adoraient ses œuvres de haute facture.

"C'est comme un coup de tonnerre que j'ai appris la disparition de mon aînée TshalaMuana : une illustre artiste et légendaire. Avec quelques particularités qui étaient les siennes, on arrivait à entretenir un rapport respectueux et affectueux entre nous. Sa mort est non seulement une immense perte, mais aussi une plaie qui restera longtemps ouverte. Les souvenirs défilent. Que la force soit avec sa famille et ses fans. Repose en paix ma YAYA ", a déclaré la Sirène d'eau douce.

Pour la génitrice de la célèbre chanson "Camarade Ö", la Mamu nationale est une légende de la musique féminine en Afrique. Car, elle a sacrifié toute sa vie pour l'émergence de la culture RD-congolaise, à travers ses rythmiques, sons, paroles et danses spécifiques qui ont valorisé l'identité culturelle de tout un peuple en RDC.

Cette valeur artistique mérite des hommages multidimensionnels. Ce 17 décembre 2022, la Diva de la Rumba Faya Tess est attendue à Toulouse en France pour agrémenter la 4ème édition de la Soirée Afrique Elégance.

A cette occasion, la cantatrice ne manquera pas certainement d'entonner et interpréter un ou deux morceaux parmi les œuvres à succès de TshalaMuanasur scène. Cette étape consacrera un moment d'hommage à cette grande artiste qui s'est imposée et devenue porte-étendard de la culture Luba dans le monde grâce à son énergie et son style dénominateur le " Mutwashi ".

Signalons que la soirée Afrique Elégance est un évènement culturel de référence qui réunit chaque année la communauté africaine de l'Europe. A l'instar des autres artistes invités, Faya Tess est considérée comme la Reine de la soirée des retrouvailles qui permet de clôturer l'année en beauté. Elle offre aux friands de la bonne musique l'occasion de savourer les belles mélopées et mélodies ainsi que les classiques de la Rumba congolaises. Exclusivement pour cette 4ème édition, la "Sirène d'eau douce" donne l'occasion aux mélomanes de découvrir en live sa nouveauté intitulée "Rumba Thérapie " dont le clip vidéo est déjà disponible sur sa chaîne officielle You tube. Il s'agit d'une musique " bio " avec une orchestration douce qui célèbre la "Rumba" devenue patrimoine immatérielle culturelle de l'humanité.