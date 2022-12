Malawi: Attaque dans le camp de réfugiés de Dzaleka, ancien centre de trafic et d'exploitation d'êtres humains

Lilongwe — Cinq réfugiés ont été blessés dans l'explosion d'une grenade à main sur le marché principal du camp d'accueil de Dzaleka, dans le centre du Malawi, à environ 30 km de la capitale Lilongwe. L'attaque a eu lieu dans la soirée du 14 décembre. La police a arrêté un réfugié rwandais soupçonné d'avoir fait exploser l'engin intentionnellement.

Les trois blessés les plus graves, dont un chef réfugié burundais, sont soignés à l'hôpital de district de Dowa, situé à proximité.

Le camp de réfugiés de Dzaleka, ouvert en 1994, était initialement censé accueillir environ 12 000 réfugiés. Cependant, elle accueille aujourd'hui plus de 50 000 personnes, la majorité provenant de la République démocratique du Congo (RDC) et le reste du Burundi, de l'Éthiopie, du Rwanda et de la Somalie.

L'établissement a récemment été au centre d'un trafic et d'abus d'enfants invités. La police du Malawi, en coopération avec les organismes des Nations unies qui gèrent le camp, a lancé des enquêtes et formé des agents qui ont infiltré les réfugiés pour identifier les trafiquants. Suite à leur action, au moins 90 victimes ont déposé une plainte.

La plupart des victimes qui ont trouvé de l'aide sont des hommes éthiopiens, âgés de 18 à 30 ans. Il y a également des femmes et des filles âgées de 12 à 24 ans originaires d'Éthiopie, du Burundi et de la RDC.

Les femmes et les filles sont exploitées sexuellement dans le camp de Dzaleka, dans d'autres endroits du Malawi ou transportées à des fins d'exploitation sexuelle dans d'autres pays d'Afrique australe. Les trafiquants recrutent même des enfants pour des travaux agricoles et domestiques. Les réfugiés de sexe masculin sont soumis au travail forcé dans le camp ou dans des fermes au Malawi et dans d'autres pays de la région.

L'installation est également utilisée par les trafiquants comme une escale temporaire et un lieu de tri pour les victimes qui sont recrutées dans leur pays d'origine sous de faux prétextes, ce qui leur fait traverser la frontière du Malawi et entrer dans le camp.

Le réseau de trafiquants (originaires du Malawi, d'Éthiopie, du Burundi, du Rwanda et de la RDC) offre des opportunités d'emploi en Afrique du Sud à des victimes d'Éthiopie, de RDC et du Burundi. Une fois dans le camp, ils découvrent qu'ils ont contracté une dette envers les trafiquants pour le "voyage" et sont alors forcés soit de travailler dans le camp, soit d'être transportés vers d'autres pays de la région pour y être exploités.

On ne sait pas si l'attaque du mercredi 14 décembre est liée à ce trafic ou si elle est due au fait que l'établissement est gravement surpeuplé. Les autorités malawites ont déclaré que le HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), dans le but de désengorger Dzaleka, s'est engagé à verser 58 millions de dollars pour reconstruire le camp de réfugiés abandonné de Luwani, qui a accueilli plus de 300 000 réfugiés mozambicains fuyant la guerre civile de 1977-1992. Fermé en 2007, Luwani a ensuite été rouvert en 2016 pour accueillir quelque 12 000 Mozambicains fuyant de nouveaux conflits dans leur pays. Lorsque les conditions ont été créées pour permettre aux Mozambicains de rentrer chez eux, le camp a été à nouveau fermé en 2019.