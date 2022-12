Sénégal: BRVM - La capitalisation boursière du marché des actions dépasse à nouveau le seuil des 6 000 milliards FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a dépassé à nouveau le seuil des 6 000 milliards au terme de la séance cotation de ce 15 décembre 2022.

Cette capitalisation est en effet passé de 5922,391 milliards de FCFA la veille à 6 001 milliards de FCFA ce 15 décembre 2022, soit une augmentation de 78,609 milliards de FCFA. Cette embellie est occasionnée par la forte progression des indices. En effet, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), a enregistré une hausse de 1,34% à 163,40 points contre 196,76 points la veille. Il en est de même de l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) qui a gagné 1,34% à 163,40 points contre 161,24 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle a enregistré une hausse de 127,35 milliards à 8908,876 milliards de FCFA contre 8781,526 milliards de FCFA la veille.

Concernant la valeur totale des transactions, elle a baissé jusqu'à 435,484 millions de FCFA alors qu'elle se situait à 1,084 milliard de FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Onatel Burkina Faso (plus 7,47% à 3 595 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 5 695 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 6,06% à 2 100 FCFA), BOA Niger (plus 4,69% à 6 695 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,45% à 8 690 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 5 735 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,36% à 1 070 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,83% à 1 130 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 4,07% à 1 295 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,65% à 3 495 FCFA).