Sénégal: Bilan de l'année 2022 - L'Adepme informe avoir accompagné 42027 PME

Dans un document, l'Adepme fait le bilan de l'année 2022. L'institution dirigée par Idrissa Diabira informe que durant la période 2012- 2022, un certain nombre de résultats ont été réalisés dans le cadre de l'accompagnement et de l'encadrement des Pme.

Cette période, ajoute la même source, a permis de poursuivre la mise œuvre des activités traditionnelles de l'agence et des plans d'actions annuels élaborés à cet effet.

"L'Adepme est devenue durant cette période une agence de référence d'exécution des projets de bailleurs. A cet effet, elle a mis en

œuvre des projets comme le Projet de développement du tourisme et des entreprises (Pdte) financé par la Banque mondiale, le Projet développer l'emploi et Paisd, financés par l'Afd, les projets Réussir au Sénégal, Sme Loop et Compact financés par la Giz.

Il est à noter également le début en 2021 de la mise en œuvre du Programme accélération compétitivité et emplois (Pace) à travers la

mise en œuvre des projets Eter financé par la Banque mondiale et Paaice financé par la Banque africaine de développement (Bad).

Durant cette période 42027 Pme ont été accompagnées par l'Adepme dont 5787 formalisées et 2612 accompagnées à la recherche de financement pour un volume de financement total de 29,47 milliards de FCfa ", révèle l'Adepme. Elle souligne que l'appui de l'État et la confiance des partenaires techniques et financiers (Ptf), ont été encore confirmés en 2022.

À travers les activités qui seront menées, l'Adepme prévoit pour 2023-2025 d'accompagner 20.000 Pme et de mobiliser pour elles 68 milliards de FCfa auprès des Ptf et des institutions financières pour créer et ou maintenir 49.634 emplois décents.