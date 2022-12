Ile Maurice: Trafic de drogue allégué - Wayne Attock maintient qu'il a été piégé

Il crie au complot et dénonce un "planting of drugs" à son domicile le 17 novembre lors d'une perquisition quand des officiers de la brigade anti-drogue (ADSU) l'on arrêté pour trafic de drogue.

Libéré sous caution, Wayne Attock a, lors d'une conférence de presse, hier, au bureau de son avocat, Me Rama Valayden, raconté sa détention depuis son arrestation. "J'ai passé 26 jours en cellule à Rivière-du-Rempart et j'ai vécu un 'martyr'. Ena fwa enn move lespri pass dan mo la tet mais j'ai rassemblé mon courage grâce à mes amis et mon avocat", relate-t-il.

Insistant sur le fait qu'il a été piégé, Wayne Attock raconte avoir visionné les images prises chez lui lors de cette fouille. Vidéo dans laquelle il dit avoir vu clairement qu'un officier, pendant la perquisition dans son salon, aurait sorti quelque chose de sa poche pour le glisser discrètement à l'arrière d'un sofa. Avant qu'un autre policier ne découvre le sachet. "L'officier m'a ensuite demandé d'expliquer le contenu et j'ai essayé en vain de leur faire comprendre que cette drogue ne m'appartient."

De son côté, Me Rama Valayden a déclaré que l'affaire Attock est l'un des rares cas où grâce à une vidéo, on a pu dévoiler un "planting of drugs". L'avocat pense qu'une poursuite au civil permettrait de réclamer réparation. "Je n'ai pas confiance en la Commission des droits de l'homme mais je respecte les procédures."

Également présente à cette conférence de presse, l'épouse de Wayne Attock a déclaré que cette arrestation a affecté toute sa famille. "J'ai dû, avec quatre enfants, faire le va-etvient à Rivière-du-Rempart pour aller voir mon mari. J'ai un fils qui souffre de problèmes de santé et l'aîné qui comprend ce qui se passe autour de lui, ne cessait de me demander si son papa reviendrait à la maison. Mo tipti demandé kan so papapou retourné pou amenn li lapes", confie-t-elle.