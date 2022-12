Ile Maurice: Concert - Les Clarisse Sisters promettent un show exceptionnel

Les Clarisse Sisters présentent leur deuxième album au public mauricien et l'invitent à un concert de haute facture, le 22 décembre, au Caudan Arts Centre.

Cadeau de Noël de la part de The Clarisse Sisters (TCS). Annick, Véronique et Dominique Clarisse vous invitent à leur unique concert public pour cette année. L'événement se tiendra le 22 décembre, à partir de 20 heures, au Caudan Arts Centre à Port-Louis. Il est, en effet, rare pour le grand public de pouvoir entendre ces voix uniques mauriciennes, qui se produisent depuis plus de 30 ans à l'international. Avec ce concert, qui s'annonce exceptionnel, les trois sœurs présenteront au public leur deuxième album intitulé Fire & Ice. Un album, qui permet à TCS de franchir un nouveau cap, soit celui de se faire connaitre à l'international en tant que Lead singers. Ce concert est très attendu par les fans des sœurs Clarisse.

"C'est la première fois que nous organisons un concert de cette ampleur", explique Jean-Luc Willequet, le manager de TCS. Celles-ci ont vu les choses en grand pour que cet unique concert soit un moment inoubliable. "Tous les détenteurs d'un billet partiront avec une 'Gift Box' contenant un album dédicacé par les sœurs Clarisse. D'autres surprises attendent ceux ayant des billets VIP. C'est vraiment un cadeau de Noël que les sœurs Clarisse souhaitent offrir au public", souligne Jean-Luc Willequet.

Ce concert comprendra des projections sur écran géant, des jeux de lumière et verra la participation de sept musiciens dont deux venant de l'Angleterre, notamment Anaïs, la fille d'Annick Clarisse et de Jean-Luc Willequet, qui fera une apparition au piano. Comme quoi le flambeau de l'amour musical a bel et bien été transmis à la génération suivante. Et 18 morceaux seront présentés par les sœurs Clarisse, dont neuf figurant sur l'album Fire & Ice, trois étant extraits de leur premier opus Kaléidoscope, sorti en 2014, et des reprises connues du public. "Le concert débutera par des titres soft pour aller vers des morceaux plus ambiancés", ce qui promet une belle fête musicale en cette période de fin d'année.

C'est en décembre 2021 que le premier single éponyme featuring Basia a vu le jour. En février de cette année, l'album Fire & Ice contenant 13 titres en anglais et qui a vu la participation de plusieurs musiciens britanniques dont Bluey du groupe Incognito, a été lancé sur Bandcamp. Sorti en mars en Angleterre, ce deuxième album des sœurs Clarisse a connu un succès immédiat. Pendant six mois, soit de mars à août 2022, Fire & Ice a fait l'objet d'une fructueuse promotion en Angleterre.

Les sœurs Clarisse sont passées à la télé, notamment dans le Heritage Chart de Mike Read. Elles se sont prêtées à plus de 40 interviews pour des radios, notamment quatre sur la British Broadcasting Corporation, dont une avec le chanteur David Grant sur BBC London. Elles ont participé à cinq concerts à Londres et à sa périphérie. "Cet album a rencontré un succès encore plus grand en Pologne, puisque deux singles, soit Fire & Ice et Butterlies in June, ont été classés No.2 sur le Chart de la première radio privée du pays, soit la Radio 357. A la suite de cela, ces deux titres ont été choisis pour figurer sur un Best Of des chansons de l'année en Pologne, sorti par Universal Music", explique Jean-Luc Willequet. Ce Best Of, en format double album, sorti fin novembre, comprend également des titres de Lionel Richie et de Céline Dion, entre autres. Outre l'Angleterre et la Pologne, Fire & Ice connaît également du succès aux Etats-Unis, et passe à la radio en Espagne, en Italie, en Belgique, en France et au Japon. Il ne reste que quelques places disponibles pour ce concert événement. Les billets sont en vente sur le site du Caudan Arts Centre.