Soudan: Représentants des pays Arabes affirment le renforcement des efforts d'intégration économique commune

Khartoum — Les membres du Conseil de l'Unité Economique Arabe ont affirmé, lors de la session de clôture, la relance des efforts conjoints d'intégration économique et la promotion du développement durable dans les pays Arabes, exprimant leurs remerciements pour l'hospitalité, le bon accueil et L'exactitude de l'organisation en République du Soudan, qui ont contribué à faciliter la tenue des réunions de la 114 e session actuelle, et le suivi des questions Arabes et le soutien de l'action arabe commune.

Le représentant de la Jordanie a souligné l'importance des liens économiques et sociaux entre les pays et l'accélération des pas de développement durable pour promouvoir l'action conjointe.

Il a dit : "Pour surmonter les défis résultant des circonstances actuelles, il faut renforcer les efforts communs d'intégration économique et jouer un rôle central sur la scène internationale".

Le représentant de la République Arabe d'Égypte a appelé les États membres à considérer l'initiative visant à établir la Cour Arabe d'arbitrage.

Il a souligné l'importance de présenter des opportunités d'investissement dans les pays Arabes en général et au Soudan en particulier pour élargir la zone agricole et fournir de la nourriture et localiser les industries pour surmonter les crises.

L'ambassadeur Libyen au Soudan, Dr Fawzi Abdel Rahim, a dit que c'est un grand honneur pour l'État de la Libye de revenir à la qualité de membre du Conseil et d'activer son rôle après une longue absence, saluant les efforts et toutes les facilités qui ont été présentées pour le retour, faisant allusion à l'avenir de l'intégration et de l'action conjointe dans le développement des ressources naturelles pour l'intérêt des peuples Arabes.