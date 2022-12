Soudan: UFAS - Nous avons élaboré un plan pour l'autonomisation économique des femmes

Khartoum — Le chef de l'Union des Femmes Arabes Spécialisées, affiliée au Conseil de l'Unité Economique Arabe, Dr. Kalthum Hussein Awad, a affirmé que l'union vise à donner plus de pouvoir économiquement aux femmes Arabes sur le niveau des autres secteurs en développant un plan compréhensif pour les autonomiser dans les divers aspects, avec une part pour le travail des femmes.

Dans une déclaration à la SUNA, en marge de sa participation au Forum d'investissement et de développement organisé par l'Union des investisseurs et des exportateurs Arabes coïncidant avec les réunions du Conseil de l'unité économique Arabe, qui a conclu ses sessions aujourd'hui, Dr. Kalthum, a passé en revue les contributions de la Fédération Arabe des femmes spécialisées après avoir assumé sa présidence, qui comprennent une conférence sur l'impact du changement climatique sur les aspects agricoles et environnementaux dans le monde Arabe, qui a eu lieu en Octobre dernier sous l'égide du Conseil de l'unité économique Arabe, en plus de la participation de l'Union à la 10e conférence de l'Académie d'Oxford sur le rôle des femmes Africaines dans l'industrie du développement.

La fédération a présenté un papier sur l'autonomisation politique des femmes dans la conférence, et la dernière participation de sa fédération aux réunions du Forum d'investissement et de développement qui s'est tenu à Khartoum, que ses travaux ont conclu, et a participé à travers le papier actuel de sécurité alimentaire Arabe, la vision renouvelée du Soudan, confirmant les grandes opportunités d'investissement au Soudan.

Elle a souligné les initiatives des femmes Soudanaises et Egyptiennes dans le domaine de l'investissement, et que des recommandations ont été faites au forum, telles que l'établissement d'une compagnie agricole Arabe, l'initiative de fournir des parcelles de terres dans les États du Nord pour l'investissement agricole, des projets pour générer de l'énergie solaire, et des investissements dans le secteur du tourisme pour servir les touristes et encourager le tourisme dans les tropiques et les forêts en fournissant des logements et des hôtels mobiles avec des services avancés, ainsi que des idées sur la restauration des terres et l'extraction des minéraux présentées par la branche du Soudan de la Fédération, notant qu'elles seront étudiées et présentées sous forme de projets pour les investisseurs, y compris les hommes et les femmes d'affaires, pour les réaliser sur le terrain.

Elle a souligné sa rencontre avec l'Ambassadeur du Koweït à Khartoum, Fahd Al-Dhafiri, qui a salué les opportunités d'investissement au Soudan et a dit qu'il a suggéré de présenter des projets aux investisseurs du Koweït et des pays Arabes, et qu'une coopération aurait lieu pour surmonter les difficultés.