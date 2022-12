Algérie: Huile de table - L'entrée en activité de l'usine de Jijel transformera l'Algérie en pays exportateur

JIJEL — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a affirmé jeudi à Jijel que l'entrée en activité de l'usine Kotama Agrifood de production des huiles alimentaires "vers fin 2023 transformera l'Algérie en un pays exportateur de l'huile de table".

Au cours de son inspection de ce projet sur le site de Bazoul à l'intérieur du port de Djendjen (Jijel), le ministre a souligné que ce projet "prometteur" permettra à l'Algérie de devenir "un pays exportateur de l'huile de table vu que nous possédons tous les atouts pour y parvenir".

Le ministre a rappelé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait souligné mardi, lors de l'ouverture au palais des expositions d'Alger de la foire de la production algérienne, 'l'impérative réduction de la dépendance dans le domaine de l'huile de table et d'aller vers l'exportation".

Le ministre a relevé qu'avec l'entrée en phase de production "fin 2023" de cette usine et le début de production d'une autre usine d'un opérateur privé au cours du second trimestre de la même année, "l'Algérie parviendra à réaliser l'autosuffisance en ce produit et d'aller vers l'exportation vers les pays voisins et d'Afrique".

Evoquant l'allongement de la réception de ce projet à fin 2023 alors qu'elle était annoncée à fin 2022, M. Zeghdar a indiqué que l'ouverture du dossier de cette usine reprise par l'Etat par décision de justice a révélé "de multiples infractions impliquant des intervenants de plusieurs nationalités et de longues négociations ont été menées dans le but de préserver les droits de l'Etat et protéger l'économie nationale après le constat de gonflement de factures, de la saisie d'équipements au niveau des ports et d'autres pratiques qui ont causé le retard".

Le ministre a également insisté sur la nécessaire implication des services agricoles dans le soutien de ce projet par la sensibilisation et l'encouragement des agriculteurs à se lancer dans la culture du soja qui représente la matière première utilisée par l'usine pour l'extraction de l'huile de sorte à instaurer une réelle complémentarité entre l'usine et l'agriculteur dans une relation gagnant-gagnant.

La capacité de production de l'usine est estimée à 2,16 millions tonnes par an dont 20 % de huiles végétales et 80 % d'aliments de bétail, selon les explications données sur site.

Cette production permettra de couvrir 40 % des besoins nationaux en huiles végétales et 60 % des besoins en aliments de bétail outre la création de 350 emplois directs et 2.500 autres indirects, est-il indiqué.

Le ministre a inspecté en outre le projet Jumagro de transformation de légumes, de fruits et de l'huile d'olive dans le cadre d'un partenariat entre les deux groupes publics Agrodiv (60 %) et Madar (40 %) pour la relance d'entreprises publiques à l'arrêt.

M.Zeghdar a insisté sur la nécessaire accélération du rythme de réalisation du projet pour permettre son entrée en activité à la fin du premier semestre de l'année prochaine au regard de son importance locale et régionale.

Le ministre de l'Industrie s'est dirigée ensuite vers la wilaya de Mila pour une visite de travail similaire.