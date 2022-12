Algérie: Energie et mines - Arkab reçoit l'ambassadeur du Sultanat d'Oman

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger, l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Algérie, Saif Bin Nasser Bin Rashid Al-Badai, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcement de la coopération dans les domaines énergétique et minier, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège du ministère, "les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées d'excellentes, dans le domaine de l'énergie et des mines et les moyens de leur renforcement", a précisé la même source.

Arkab a, à cette occasion, mis l'accent sur les opportunités d'investissement et de partenariat qu'offre le secteur énergétique en Algérie, l'exploration, le développement, l'exploitation des hydrocarbures et la pétrochimie.

Les deux parties ont, également, discuté des opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine minier en Algérie, notamment l'exploration, l'exploitation, la cartographie et la production des substances minérales, avec un partage d'expérience et du savoir-faire des entreprises omanaises en la matière, est-il souligné dans le communiqué.

Ils ont enfin, abordé "l'évolution des marchés pétroliers et les efforts menés de concert par les deux pays dans le cadre de la coopération Opep et non Opep dans l'objectif de stabiliser les marchés pétroliers sur le court et moyen terme", ajoute la même source.